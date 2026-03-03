1. Quốc gia nào mua nhiều tôm hùm Việt Nam nhất trong năm 2025?
Canada
- Mỹ0%
- Trung Quốc0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc chi khoảng 845 triệu USD để nhập khẩu tôm hùm Việt Nam, chiếm gần như toàn bộ kim ngạch 858 triệu USD của mặt hàng này trong năm 2025.
2. Yếu tố nào giúp tôm hùm Việt Nam có lợi thế giá so với Mỹ và Canada?
Được Trung Quốc trợ giá
- Hưởng thuế nhập khẩu 0% theo các FTA0%
- Có kích cỡ lớn hơn0%
- Trung Quốc ngừng nhập từ Bắc Mỹ0%Chính xác
Nhờ các hiệp định thương mại tự do như ACFTA và RCEP, tôm hùm Việt Nam được hưởng thuế suất 0%. Trong khi đó, tôm hùm Mỹ và Canada vẫn chịu thuế cao, khiến giá kém cạnh tranh hơn.
3. Xu hướng tiêu dùng nào tại Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu tôm hùm Việt Nam?
Chuộng hải sản giá rẻ
- Cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm cao cấp0%
- Chuyển sang phân khúc cao cấp, ưa chuộng tôm hùm sống/tươi0%
- Tăng tiêu thụ hàng nội địa0%Chính xác
Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng thủy sản chất lượng cao, đặc biệt là tôm hùm sống/tươi phục vụ nhà hàng và tiệc lễ hội.
4. Năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam lần đầu tiên cán mốc kỷ lục bao nhiêu tỷ USD?
3,8 tỷ USD
- 4,2 tỷ USD0%
- 4,6 tỷ USD0%
- 5 tỷ USD0%Chính xác
Theo báo Chính phủ, năm 2025 khép lại với dấu mốc kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong tổng thể 11,3 tỷ USD của toàn ngành thủy sản, tôm tiếp tục giữ vai trò trụ cột.
5. Theo cảnh báo của VASEP, thách thức lớn của ngành tôm hùm Việt Nam trong năm 2026 là gì?
Trung Quốc ngừng nhập khẩu hoàn toàn
- Canada quay lại cạnh tranh mạnh ở phân khúc cao cấp0%
- Thuế nhập khẩu tăng lên 50%0%
- Nguồn cung trong nước cạn kiệt0%Chính xác
Khi Canada phục hồi xuất khẩu và quay lại cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, áp lực sẽ gia tăng. Doanh nghiệp Việt phải duy trì chất lượng, tốc độ giao hàng và khả năng bám kênh phân phối để giữ thị phần.
