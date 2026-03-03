Chính xác

Theo báo Chính phủ, năm 2025 khép lại với dấu mốc kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong tổng thể 11,3 tỷ USD của toàn ngành thủy sản, tôm tiếp tục giữ vai trò trụ cột.



