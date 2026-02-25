Chính xác

Malaysia hiện có giá xăng thấp nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng thấp trên thế giới. Theo thống kê của Global Petro Prices, giá xăng của Malaysia hiện nay trung bình là 0,651 USD/lít, tức khoảng 16.900 đồng/lít.

Global Petro Prices là trang theo dõi giá bán lẻ xăng dầu, điện và khí hóa lỏng tại hơn 150 quốc gia. Ở khu vực Đông Nam Á, Brunei, Timor Leste và Myanmar không có dữ liệu.