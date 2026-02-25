1. Nước nào có giá xăng rẻ nhất ở Đông Nam Á?
-
Indonesia
0%
- Philippines0%
- Malaysia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Malaysia hiện có giá xăng thấp nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng thấp trên thế giới. Theo thống kê của Global Petro Prices, giá xăng của Malaysia hiện nay trung bình là 0,651 USD/lít, tức khoảng 16.900 đồng/lít.
Global Petro Prices là trang theo dõi giá bán lẻ xăng dầu, điện và khí hóa lỏng tại hơn 150 quốc gia. Ở khu vực Đông Nam Á, Brunei, Timor Leste và Myanmar không có dữ liệu.
2. Nước này có thành phố sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Kuala Lumpur ở Malaysia là thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất Đông Nam Á, đứng thứ 7 thế giới. Thành phố này hiện có hơn 190 tòa nhà cao trên 150m, trong đó hơn 65 công trình cao trên 200m, 6 tòa cao trên 300m.
3. Tòa nhà nào ở nước này cao thứ hai thế giới?
-
Ostankino Tower
0%
- Mardeka 1180%
- The Exchange 1060%
- CN Tower0%Chính xác
Tòa nhà Mardeka 118 ở Kuala Lumpur (Malaysia) là tòa nhà cao thứ hai thế giới với 678,9m, tổng cộng 118 tầng. Tòa nhà này được khởi công vào năm 2014, hoàn thành vào năm 2023. Xếp vị trí thứ nhất thế giới là tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai với chiều cao 828m, có tổng cộng 163 tầng.
4. Nước này có tháp đôi cao nhất thế giới với bao nhiêu tầng?
-
78
0%
- 880%
- 980%
- 1080%Chính xác
Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận tháp Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) là tòa tháp đôi cao nhất thế giới với 88 tầng, tổng chiều cao là 451,9m. Công trình này cũng từng là tòa nhà cao nhất thế giới.
Theo Engineering, điểm nhấn của tòa tháp đôi Petronas là chiếc cầu trên không nối giữa hai tháp, cao hơn mặt đất 170m, dài 58,4m, nặng 750 tấn.
5. Nước nào có biên giới trên bộ duy nhất với Malaysia?
-
Indonesia
0%
- Brunei0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%Chính xác
Brunei có biên giới trên bộ duy nhất với Malaysia. Đất nước này rộng 5.765km2, có đường bờ biển giáp với biển Đông và được bao quanh bởi Malaysia.
Brunei giành độc lập ngày 1/1/1984. Dù có diện tích và dân số khiêm tốn, Brunei lại có nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Đây là loại tài nguyên giúp người dân nước này có mức thu nhập bình quân đầu người thuộc top cao bậc nhất thế giới.
-
