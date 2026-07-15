Tin tức hành chính và các quy định pháp luật mới ban hành trở thành tiêu điểm tra cứu của người dùng trong Quý 2/2026. Thống kê từ trình duyệt Cốc Cốc chỉ ra từ khóa “xác thực SIM” ghi nhận mức tăng đột biến lên tới 5.042%.

Theo sau là các truy vấn liên quan đến “Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ” tăng 2.502%, “giấy ủy quyền lương hưu” tăng 512%. Bên cạnh đó, các thông tin định hướng dài hạn như “bản đồ quy hoạch 100 năm” hay các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống như “xăng E10” (tăng 1.123%) cũng thu hút lượng tương tác lớn.

Người Việt tăng cường tìm kiếm các quy định hành chính, thi cử trong Quý 2/2026. Ảnh: Hằng Phạm

Trên bình diện quốc tế, FIFA World Cup 2026 dẫn đầu nhóm sự kiện thể thao với lượng tìm kiếm tăng 3.987%. Tuy nhiên, sức nóng của giải đấu cũng đi kèm với tâm lý e ngại rủi ro khi từ khóa “vé World Cup gian lận” tăng mạnh 1.667%.

Đối với mảng đời sống, người dùng phản ứng nhanh nhạy trước các thông tin về an toàn sản phẩm và rủi ro tiêu dùng. Các vụ việc như “Đông y Bảo Thanh Đường” (tăng 4.833%), “300 tấn thịt lợn” (tăng 4.021%) và “lừa đảo ký nghỉ” (tăng 2.552%) nhanh chóng tạo ra các đỉnh tìm kiếm ngắn hạn ngay khi được báo chí phản ánh.

Mảng công nghệ chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt của người Việt sang các công cụ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Bên cạnh các tên tuổi phổ biến như ChatGPT hay Gemini, phiên bản DeepSeek V4 ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm kỷ lục 5.076%. Trợ lý ảo Dola AI của ByteDance cũng tăng vọt 2.476%.

Nhu cầu ứng dụng AI chuyên biệt để sản xuất âm thanh, hình ảnh và video thông qua các nền tảng như Suno, ElevenLabs hay Dreamina tiếp tục duy trì ở mức cao.

Về giáo dục, Quý 2/2026 là giai đoạn cao điểm của mùa thi. Nhu cầu tra cứu bám sát lộ trình thi cử của học sinh với các từ khóa dẫn đầu như “Tài liệu ôn thi vào 10” (tăng 104.634%), “điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 Hà Nội” (tăng 69.458%) và “đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026” (tăng 54.100%). Nền tảng học tập và luyện thi trực tuyến "DOL THPT" cũng ghi nhận mức tăng trưởng 29.525%.

Ở nhóm thiết bị di động, Honor 600 Pro tăng 3.725%, OPPO Find X9s tăng 2.341%. Redmi K90 Max và OPPO K15 Pro cũng nhanh chóng xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật dù chưa chính thức mở bán.

Ở mảng phần mềm, iOS 27 tăng 669% ngay từ giai đoạn thử nghiệm, trong khi Adobe tăng 91% cùng thời điểm cập nhật sản phẩm và diễn biến liên quan đến tài khoản người dùng.

Báo cáo của Cốc Cốc chỉ ra một điểm sáng mới trong hành vi tìm việc của người Việt: sự dịch chuyển mối quan tâm sang khu vực công. Lượng tìm kiếm từ khóa “Sàn giao dịch việc làm quốc gia” tăng tới 7.857%, trong khi “Bộ Y tế tuyển dụng” và “tuyển dụng công chức 2026” lần lượt tăng 936% và 147%.

Đối với khối doanh nghiệp, các truy vấn liên quan đến vị trí đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao tiếp tục giữ vị thế áp đảo. Cụ thể, tuyển dụng kỹ sư AI (AI Engineer) tăng 139%, kỹ thuật cơ khí tăng 127% và an ninh mạng (Cyber Security) tăng 108%.

Đáng chú ý, người dùng có xu hướng chuyển sang tìm kiếm việc làm gắn liền với địa phương cụ thể thay vì tìm kiếm ngành nghề chung chung như trước.