Sau gần bốn năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, cách tương tác với chatbot AI đã thay đổi đáng kể. Các mô hình mới có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh tốt hơn, xử lý lập luận phức tạp và duy trì hội thoại dài. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng ChatGPT theo cách cũ, khiến kết quả nhận được chưa phát huy hết khả năng của AI.

Amanda Caswell, biên tập viên công nghệ của Tom's Guide, cho rằng dưới đây là 5 thói quen người dùng nên từ bỏ.

Cố viết một "prompt hoàn hảo"

Một trong những quan niệm phổ biến là phải chuẩn bị một câu lệnh (prompt) thật dài, chứa mọi yêu cầu ngay từ đầu để ChatGPT trả lời chính xác.

Theo Caswell, điều này không còn cần thiết. Thay vì cố gắng đưa toàn bộ thông tin vào một prompt duy nhất, người dùng nên bắt đầu bằng một yêu cầu đơn giản, sau đó tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoặc làm rõ trong các lượt trao đổi tiếp theo.

Cách làm này biến ChatGPT thành một cộng tác viên thay vì công cụ chỉ thực hiện mệnh lệnh. Kết quả cuối cùng thường chi tiết và sát nhu cầu hơn so với việc cố gắng viết một prompt "hoàn hảo" ngay từ đầu.

Một số cách dùng ChatGPT đã lỗi thời và nên được thay thế. Ảnh: Shutterstock

Dùng ChatGPT như công cụ tìm kiếm

Nhiều người chỉ sử dụng ChatGPT để hỏi những thông tin ngắn gọn như khi tìm kiếm trên Google.

Theo Caswell, công cụ tìm kiếm vẫn phù hợp để tra cứu dữ liệu hoặc sự kiện cụ thể, trong khi ChatGPT phát huy thế mạnh ở khả năng phân tích, tổng hợp và so sánh thông tin.

Chẳng hạn, thay vì hỏi "Laptop nào dưới 1.000 USD tốt nhất?", người dùng có thể yêu cầu AI so sánh ba mẫu máy phù hợp với sinh viên báo chí thường xuyên di chuyển, phân tích ưu nhược điểm của từng lựa chọn và giải thích những đánh đổi khi chọn từng sản phẩm.

Tương tự, thay vì chỉ yêu cầu định nghĩa một khái niệm, người dùng có thể đề nghị ChatGPT tổng hợp nhiều góc nhìn, giải thích vì sao các chuyên gia có quan điểm khác nhau hoặc đưa ra khuyến nghị dựa trên nhiều tiêu chí.

Không tận dụng tính năng Memory

Memory là một trong những tính năng thường bị bỏ qua. Khi được bật, ChatGPT có thể ghi nhớ phong cách viết, sở thích hoặc các dự án người dùng đang thực hiện để áp dụng cho các cuộc trò chuyện sau.

Điều này giúp giảm việc phải lặp lại cùng một hướng dẫn trong mỗi phiên làm việc, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng ChatGPT để viết nội dung hoặc xử lý các dự án dài hạn.

Tuy nhiên, Caswell lưu ý đây không phải tính năng phù hợp với tất cả. Người dùng vẫn có thể tắt hoàn toàn hoặc kiểm soát những gì ChatGPT được phép ghi nhớ.

Dừng ở câu trả lời đầu tiên

Theo Caswell, phản hồi đầu tiên của ChatGPT thường chỉ là bản nháp ban đầu.

Thay vì sao chép ngay kết quả, người dùng nên tiếp tục đặt câu hỏi như "Hãy tự đánh giá câu trả lời của bạn", "Bạn còn bỏ sót điều gì?" hoặc "Có cách tiếp cận nào tốt hơn không?".

Nhiều cuộc trao đổi hiệu quả nhất của cô phải trải qua 5-6 vòng chỉnh sửa trước khi đạt kết quả mong muốn.

Không chọn công cụ cho từng công việc

ChatGPT hiện không còn là một chatbot đơn lẻ mà tích hợp nhiều khả năng khác nhau.

Với các chủ đề cần tổng hợp nhiều nguồn thông tin, người dùng có thể sử dụng Deep Research. Những bài toán đòi hỏi suy luận phức tạp sẽ phù hợp với các mô hình reasoning. Nếu cần hình minh họa, công cụ tạo ảnh sẽ hiệu quả hơn so với yêu cầu mô tả bằng văn bản. Đối với các dự án kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, tính năng Projects giúp lưu trữ ngữ cảnh tốt hơn so với việc liên tục tạo cuộc trò chuyện mới.

Theo Caswell, việc lựa chọn đúng công cụ thường mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với việc liên tục chỉnh sửa prompt.

(Theo Tom's Guide)