Theo số liệu mới công bố sáng 11/4 từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý I/2025, các thành viên VAMM đã bán ra tổng cộng 673.055 xe máy, giảm 11,52% so với quý IV/2024 nhưng tăng mạnh 11,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình mỗi ngày, người Việt "xuống tiền" mua gần 7.500 chiếc xe máy mới — cho thấy sức mua vẫn rất sôi động dù thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa.

Tuy nhiên, con số trên mới chỉ phản ánh doanh số của 5 thành viên thuộc VAMM và chưa thể hiện đầy đủ bức tranh tiêu thụ xe máy tại Việt Nam. Thị trường còn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ các dòng xe máy điện đến từ những thương hiệu như VinFast, Yadea, DatBike, Pega..., cùng với sự góp mặt của các hãng mô tô phân khối lớn như Ducati, BMW Motorrad, Triumph... vốn không thuộc VAMM. Điều này cho thấy sức tiêu thụ thực tế của thị trường xe hai bánh tại Việt Nam còn lớn hơn đáng kể so với các số liệu chính thức từ VAMM.

Người Việt 'tậu' trung bình 7.500 chiếc xe máy mới mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh họa: Piaggio

Trước đó, theo số liệu từ Cục Thống kê, sản lượng xe máy mới sản xuất tại Việt Nam trong tháng 3/2025 ước đạt 237.500 chiếc, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tính chung quý I/2025, tổng sản lượng xe máy xuất xưởng đạt 728.100 chiếc, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái — cho thấy ngành sản xuất vẫn giữ được đà tăng trưởng dù có dấu hiệu chững lại trong tháng 3.

Hiện nay, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) có 5 thành viên chính gồm: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Trong đó, Honda vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 80% thị phần nội khối, khẳng định vị thế thống lĩnh cả về sản lượng lẫn doanh số bán hàng.

