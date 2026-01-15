Không còn chuyện tăng giá đồng loạt ở các phân khúc, khu vực

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, cho biết thị trường bất động sản giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là năm 2026, đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Theo ông Quê, về cơ hội, hiện đang là giai đoạn đầu của một chu kỳ mới. Nhà nước vẫn coi bất động sản là ngành quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế, thủ tục đầu tư đang dần thuận lợi, qua đó giúp tăng nguồn cung, phần nào giải cơn khát của thị trường.

Cùng với đó, room tín dụng tiếp tục được điều hành ở mức lớn, ít nhất từ 14% trở lên, mặt bằng lãi suất được duy trì ở mức vừa phải. Dù không còn “tiền rẻ” như giai đoạn 2024-2025, nhưng lãi suất cũng sẽ không cao như các giai đoạn 2010-2011 hay 2022-2023.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng, đi kèm cơ hội là hàng loạt thách thức. Nguồn cung được dự báo sẽ vô cùng lớn, thậm chí có chuyên gia đánh giá giai đoạn 2026-2030 có thể gấp 30-50 lần so với các giai đoạn trước.

Thực tế, nhiều khu phân lô, “thành phố ma” đã xuất hiện từ năm 2008 trở lại đây và dự kiến sẽ bộc lộ rõ hơn từ năm 2027, khi nguồn cung quá lớn nhưng chưa được hấp thụ hết.

Chuyên gia cho rằng, bất động sản sắp tới không giống chu kỳ trước, nhà đầu tư phải “đãi cát tìm vàng”. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, rủi ro về trái phiếu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng vẫn rất lớn. Diễn biến xuất nhập khẩu, tỷ giá, giá vàng hay giá nguyên vật liệu còn nhiều ẩn số cũng khiến thị trường bất động sản đối mặt với không ít rủi ro, thách thức.

Ông Quê nhận định, thị trường bất động sản giai đoạn tới sẽ không giống các chu kỳ trước. Nếu như trước đây, giá bất động sản tăng đồng đều ở tất cả phân khúc, khu vực thì thời gian tới, mức tăng sẽ phân hóa rõ rệt. Khu vực nào có “câu chuyện” riêng, khu vực đó mới có khả năng tăng giá.

“Thị trường sẽ không có chuyện cả phân khúc đất nền, chung cư hay bất động sản nghỉ dưỡng đều tăng giá như các chu kỳ trước”, ông nhấn mạnh.

Đơn cử như Phú Quốc, nơi đang được đầu tư chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, cơ chế chính sách đang có sự thay đổi theo hướng tạo điều kiện tốt hơn, trong khi nền giá suốt 7 năm qua hầu như không tăng, nên khu vực này được kỳ vọng sẽ có sức bật.

Hay các khu vực là lối lên xuống của đường sắt cao tốc dự kiến cũng sẽ ghi nhận xu hướng tăng giá. Một số khu đại đô thị, cảng nước sâu lớn, khu công nghiệp lớn khi được triển khai cũng sẽ tác động tích cực đến giá đất, giá nhà.

Trong khi đó, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills TPHCM, cho hay, thị trường bất động sản Việt Nam đang đi qua giai đoạn điều chỉnh mang tính tái cấu trúc để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới.

“Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản không bước vào một chu kỳ phục hồi đồng loạt. Thay vào đó, các yếu tố vĩ mô, chính sách tiền tệ và khung pháp lý mới sẽ cùng lúc tái định hình thị trường theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn với sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực”, bà Giang Huỳnh nói.

Bà nhận định chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ được xác lập rõ nét từ giai đoạn 2026-2027.

Nhà đầu tư cần chú ý loạt vấn đề

Phân tích một số phân khúc, ông Nguyễn Anh Quê cho rằng chung cư tại các tỉnh trong giai đoạn tới vẫn có xu hướng tăng giá do giá nguyên vật liệu tăng và nhu cầu nhà ở của người dân tiếp tục đi lên.

“Tuy nhiên, tại Hà Nội và TPHCM, giá chung cư lại có khả năng giảm. Nguyên nhân là bởi giá chung cư tại hai thành phố này đã tăng phi mã trong thời gian qua, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội dồi dào sẽ tạo áp lực giảm giá”, lãnh đạo Tập đoàn G6 nhận định.

Với phân khúc đất nền, ông nhận định, những khu vực đã tăng giá mạnh như vùng ven Hà Nội sẽ khó có dư địa tăng tiếp. Ngược lại, vùng ven TPHCM, đặc biệt Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu được dự báo có xu hướng tăng giá.

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, khu vực nào trong thời gian tới thu hút được du lịch, dòng vốn, kể cả với các sản phẩm có thời hạn sử dụng 50-70 năm, vẫn có thể tăng giá. Ngược lại, những nơi không thu hút được du lịch, dù pháp lý tốt, có sổ đỏ, hạ tầng và quy hoạch đầy đủ vẫn buộc phải giảm giá.

“2026 là năm tăng tốc của chu kỳ bất động sản mới, nhưng lại là tăng tốc trong bối cảnh nền kinh tế và chính trị thế giới cũng như trong nước còn nhiều ẩn số. Chỉ cần một thông tin cũng có thể khiến thị trường bất động sản đảo chiều. Tuy nhiên, trong khó khăn vẫn có cơ hội, vấn đề là phải đãi cát tìm vàng”, ông nhấn mạnh.

Ông Quê cũng lưu ý các nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng về tính thanh khoản, nhu cầu ở thực và dòng tiền. Việc so sánh giá bất động sản với khu vực xung quanh, với các khu vực khác, cũng như so sánh số tiền bỏ ra với tiềm năng ở và khả năng khai thác là rất cần thiết. Đặc biệt, yếu tố pháp lý phải rõ ràng, chỉ nên đầu tư vào các bất động sản đã có sổ đỏ.

Tương tự, theo bà Giang Huỳnh, trong bối cảnh mới, thị trường đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng hơn, tập trung vào chất lượng tài sản, pháp lý và khả năng khai thác thực tế, thay vì chạy theo các kỳ vọng ngắn hạn.