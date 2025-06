XEM CLIP:

Liên quan đến vụ thực phẩm chức năng bị vứt thành đống tại nhiều địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang làm việc với những người có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tại 5 địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh hơn 3.400 hộp với 95 loại thực phẩm chức năng hiệu Phavita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C… và thu giữ tại kho của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12) 238 hộp với 47 loại thực phẩm chức năng như: Kim tiền thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby….

Lời khai của chủ lô hàng

Công an đã làm việc với ông Nguyễn Phước Sơn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care) - chủ của lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ thành đống.

Công an đã làm rõ về lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt ở 5 điểm ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Ảnh: Phước Sáng.

Ông Nguyễn Phước Sơn khai báo, Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care chuyên nhập lượng lớn các mặt hàng như: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế… để bán qua các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, TikTok.. và trang web thuocsi…

Từ 2 năm trước, Sơn có bàn vấn đề kinh doanh thực phẩm chức năng với Đ.V.A. (44 tuổi, Giám đốc Công ty CP liên doanh V.P. chi nhánh quận 12). Ông Sơn tìm hiểu thì biết được V.P. là nhà phân phối thực phẩm chức năng nằm trong hệ sinh thái của Công ty Medi USA, Công ty Mediphar, trụ sở tại Hà Nội do Nguyễn Đăng Mạnh (36 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật.

Lúc đó, Đ.V.A. cung cấp cho ông Sơn danh mục 100 loại thực phẩm chức năng để ông này mua lại, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử để kiếm lời. Từ giới thiệu của Đ.V.A., ông Sơn ký hợp đồng mua hàng với Công ty Medi USA, Công ty Mediphar.

Số tang vật bị vứt bỏ có liên quan đến "tập đoàn" kinh doanh thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội mà Bộ Công an triệt phá mới đây. Ảnh: Phước Sáng

Từ trước đến nay, ông Sơn mua khoảng 150 loại thực phẩm chức năng của 2 công ty trên, với giao dịch khoảng 20 tỷ đồng. Hàng hoá mua về, ông Sơn chứa tại kho ở quận 12 rồi bán trên các sàn thương mại điện tử, trên trang web thuocsi…

Chủ công ty này khai nhận, ban đầu không biết số thực phẩm chức năng mình kinh doanh là giả. Cuối tháng 4 vừa qua, ông Sơn theo dõi thông tin báo chí thì biết được “tập đoàn” của Nguyễn Đang Mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng giả, bị Cục cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an triệt phá, bắt giữ Mạnh cùng nhiều đồng phạm.

Ông Sơn lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nên nghĩ đến chuyện thuê người chuyển số thực phẩm chức năng còn trong kho, đi phi tang, tiêu huỷ. Giá trị thị trường số hàng hoá này khoảng 500 triệu đồng.

Lượng lớn thực phẩm chức năng giả được vứt như thế nào?

Thông qua người quen giới thiệu, ông Sơn liên hệ với T.M.L. (32 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) nhờ nhận lượng thực phẩm chức năng để đốt, tiêu huỷ, với tiền công thống nhất là 7 triệu đồng.

Tang vật thực phẩm chức năng mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: T.T

Từ 28/5 đến 3/6, Sơn thuê T.V.C. (34 tuổi) dùng xe tải chở 5 chuyến giao 80 thùng carton chứa vỏ hộp, 167 thùng thực phẩm chức năng từ kho hàng ở quận 12 đến giao tại nhà của L. (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). C. khai vì hàng hoá đóng thùng nên không biết bên trong chứa gì. Khi giao xong, ông Sơn chuyển khoản 7,2 triệu đồng thanh toán tiền công.

Thực phẩm chức năng bị đốt ở các địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Ảnh: T.T

M.L. chỉ địa điểm tiêu huỷ thực phẩm chức năng. Ảnh: T.T

Về phần L., sau khi nhận hàng thùng, đã dùng xe ba gác để chở ra các bãi đất trống dọc đường Nguyễn Văn Linh vứt, tiêu huỷ. Do trời mưa nên L. đốt tang vật không cháy hết. Ngoài ra, L. phát hiện các thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng nên giữ tại nhà của mình một số lượng lớn cho đến khi bị phát hiện.

Đến sáng 6/6, người dân phát hiện nhiều điểm ven đường Nguyễn Văn Linh có thực phẩm chức năng bị vứt bỏ. Khi nhận tin báo, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, trích xuất camera ở nhiều tuyến đường và phát hiện L. là người chở số hàng trên đến đây.

Từ lời khai của L., cơ quan công an lần theo dấu vết và đã tìm mời làm việc với tất cả những người liên quan.