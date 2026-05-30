Nguồn gốc ngày Quốc tế Thiếu nhi

Lịch sử ra đời của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bắt nguồn từ một câu chuyện đau lòng.

Rạng sáng 1/6/1942, phát xít Đức bao vây làng Lidice, Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc), bắt đi 173 người đàn ông, 196 phụ nữ và trẻ em.

Chúng tàn sát 66 người và đưa 104 trẻ em vào trại tập trung, hơn 88 em đã chết trong phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho phát xít.

Hai năm sau, vào ngày 10/6/1944, chúng lại bao vây thị trấn Oradour, Pháp. Chúng dồn hơn 400 người vào trong một nhà thờ, trong số đó có rất nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em rồi phóng hỏa, đốt cháy toàn bộ nhà thờ.

Để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội đã bị phát xít Đức sát hại nhẫn tâm, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế đã quyết định lấy 1/6 hằng năm làm ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi.

Hành động này nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Kể từ năm 1950, 1/6 hằng năm đã trở thành ngày Quốc tế Thiếu nhi.