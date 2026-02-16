Ngày 16/2, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết kíp trực Tết của bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, xuyên đêm cấp cứu một người phụ nữ bị trâu húc.

Trước đó, bệnh nhân được sơ cứu tại một bệnh viện tư ở Việt Yên (Bắc Ninh), sau đó chuyển lên Bệnh viện E để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ chỉ định nội soi thăm dò ổ bụng, đồng thời xử lý vết thương vùng mông và tầng sinh môn cho người bệnh.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Kết quả cho thấy vết thương tầng sinh môn rất rộng và phức tạp. Tuy nhiên, bệnh nhân không bị tổn thương hậu môn, âm đạo hay niệu đạo, qua đó tránh được nguy cơ phải làm hậu môn nhân tạo. Nội soi ổ bụng cũng xác định không có tổn thương thủng ruột.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc, làm sạch và khâu vết thương, đồng thời cầm máu tích cực. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi.

Trong khi đó, người chồng bị gãy tay do tai nạn đã được cấp cứu, xử trí và không cần nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo trong dịp Tết, người dân cần chú ý an toàn khi giết mổ và chăn thả gia súc; tránh lại gần đàn trâu bò thả rông để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

