Ngày 17/4, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu người đàn ông nguy kịch vì nhiễm liên cầu lợn.

21 ngày trước, bệnh nhân được chuyển khẩn đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch. Ông sốt khoảng 2 ngày và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan và hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa.

Theo các bác sĩ, diễn tiến bệnh của người này quá nhanh và nặng nề, trong khi căn nguyên ban đầu chưa rõ ràng, đã đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp điều trị ngay từ những giờ đầu. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ ưu tiên chẩn đoán người bệnh sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Sau khi được hồi sức chuyên sâu, tình trạng của người đàn ông tạm ổn định và qua được giai đoạn nguy kịch. Song song với đó, các mẫu bệnh phẩm được gửi khẩn cấp đến đơn vị vi sinh để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Streptococcus suis - một loại liên cầu khuẩn gram dương có độc lực cao, có thể lây từ lợn sang người qua tiếp xúc với da (đặc biệt khi có vết thương hở) hoặc qua đường tiêu hóa khi ăn các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ.

Khai thác lại bệnh sử từ người thân, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã mua thịt và xương lợn về chế biến ngay trước thời điểm khởi bệnh. Đây được xác định là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn.

Sau khi xác định rõ nguyên nhân, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ phù hợp. Sau 21 ngày điều trị tích cực, ông ổn định sức khỏe và xuất viện.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, trường hợp trên cho thấy tầm quan trọng của việc chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời trong các ca bệnh nhiễm khuẩn nặng chưa rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia của bệnh viện cũng khuyến cáo người dân:

- Không ăn tiết canh, thịt lợn tái hoặc các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ.

- Nhiều người có thói quen chế biến thịt sống không dùng găng tay sẽ tạo điều kiện vi khuẩn tấn công. Vì vậy, nên sử dụng găng tay khi chế biến thịt sống, đặc biệt khi tay có vết trầy xước.

- Đi khám ngay nếu sau khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc ăn thực phẩm chưa chín xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực.

Bác sĩ gọi video cho người nhà bệnh nhân để kịp can thiệp cứu người đột quỵ Đang trong chuyến du lịch cùng bạn bè, người phụ nữ bất ngờ đột quỵ, rơi vào hôn mê nguy kịch. Không có người thân đi cùng, các bác sĩ buộc phải gọi video cho gia đình để xin cam kết.

Hành động của bệnh nhân khiến bác sĩ ngỡ ngàng Khi khai thác tiền sử dùng thuốc, bác sĩ ngỡ ngàng khi phát hiện bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị để chuyển sang dùng thảo dược, khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.