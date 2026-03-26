Vào 11h48 ngày 26/3, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người nhà bà B.T.K.H (sinh năm 1961, quốc tịch Australia) thông báo người phụ nữ này bất tỉnh khi đang leo núi. Ngay sau đó, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xuất phát đến hiện trường.

Trong quá trình di chuyển, ê-kíp đã chủ động hướng dẫn sơ cứu từ xa qua điện thoại. Tuy nhiên, việc xác định vị trí gặp nhiều trở ngại do người nhà bệnh nhân không sử dụng các ứng dụng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng 115 đã phối hợp với lực lượng 114 để hỗ trợ tiếp cận hiện trường.

Khi đến khu vực chân núi, ê-kíp chỉ xác định được bà H. có xuất phát từ hướng đường Phạm Văn Đồng. Không chần chừ, các nhân viên y tế mang theo đầy đủ trang thiết bị, leo bộ khoảng 1km đường núi trong điều kiện địa hình trơn dốc, nắng nóng gay gắt. Sau gần 20 phút, tổ cấp cứu đã tiếp cận được bệnh nhân.

Lực lượng cấp cứu đưa nạn nhân xuống núi. Ảnh: Trung tâm 115 Khánh Hòa

Tại hiện trường, bà H. trong tình trạng nguy kịch: Hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), da niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, thở ngáp, mạch khó bắt, huyết áp tụt còn 50/30 mmHg, nhịp tim nhanh và thân nhiệt lên tới 42 độ C. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, nghi ngờ liên quan đến tình trạng tăng thân nhiệt nặng (sốc nhiệt).

Ê-kíp đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu tại chỗ như đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và bù dịch khẩn cấp. Sau xử trí ban đầu, bà H. được đưa xuống núi bằng ghế chuyên dụng với sự hỗ trợ của lực lượng 114, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà an toàn.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Hiện tình trạng bà H. đã có cải thiện bước đầu, tuy nhiên tiên lượng vẫn nặng, đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức – Chống độc.

Qua sự việc trên, lực lượng Cấp cứu 115 khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là leo núi trong điều kiện nắng nóng.

Để đảm bảo an toàn, cần tránh leo núi trong khung giờ từ 10h đến 16h, mang đủ nước (1,5-2 lít/người). Khi đi, mọi người nên trang bị mũ, áo chống nắng và giày phù hợp; không leo núi một mình, cần thông báo lộ trình cho người thân. Người có bệnh nền cần khám và tư vấn trước.

Hồi hộp tưởng bình thường, người phụ nữ phát hiện mắc bệnh tim nguy hiểm Những cơn hồi hộp, tim đập nhanh kéo dài thường dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, với một phụ nữ 63 tuổi, đây lại là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim.

Chỉ 23% số ca đột quỵ ở Việt Nam được cấp cứu trong 'giờ vàng' Đột quỵ đang là một trong những thách thức y tế nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, khi số ca mắc và tử vong luôn ở mức cao so với nhiều quốc gia. Căn bệnh này còn để lại những di chứng nặng nề, tạo áp lực lớn lên gia đình và hệ thống y tế.