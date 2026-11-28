Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử khóa 14 đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức trang trọng vào ngày 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dù quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau, nhưng các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ông Đào Ngọc Dung trưởng thành từ công tác Đoàn. Ở tuổi 30, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà duy nhất trong cả nước là Thường vụ Tỉnh ủy và cũng là Tỉnh ủy viên trẻ nhất.

Sau đó, ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, rồi là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Từ năm 2016 đến tháng 2/2025, ông là Bộ trưởng LĐ - TB&XH, phụ trách các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống hàng chục triệu người dân.

Trong gần 10 năm ở cương vị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông là người đã đề xuất nhiều chính sách lớn về lao động, tiền lương và an sinh xã hội. Đáng chú ý nhất là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: nam đến 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đến 60 tuổi vào năm 2035. Đây là một chính sách kịp thời chủ động sớm trước tình trạng già hóa dân số nhanh, bảo đảm sự bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội và từng bước thu hẹp khoảng cách giới.

Cũng từ đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019 đã mở rộng quyền thành lập tổ chức của người lao động, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ liền kề Quốc khánh 2/9 và mới đây (ngày 21/11/2026) Quốc hội cũng đã đồng ý chọn Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) làm ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Việc chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ tri ân hưởng nguyên lương đã được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất từ năm 2019.

Bên cạnh đó là sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để thể chế hóa Nghị quyết 28/2018 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách BHXH. Luật giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm, mở thêm cơ hội có lương hưu cho người tham gia muộn hoặc có quá trình đóng gián đoạn. Luật bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội, đưa mốc tuổi hưởng phổ biến từ 80 xuống 75.

Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo luật. Cùng với quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, những thay đổi này đặt nền tảng cho hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hướng tới bao phủ toàn dân.

Ở cương vị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Đào Ngọc Dung đã thực hiện nhiều chính sách đối với người có công và thương binh, liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: TTXVN

Với người có công, ông chỉ đạo rà soát, giải quyết hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, nhiều hồ sơ đã tồn tại nhiều năm. Kết quả rà soát là cơ sở để trình Thủ tướng công nhận, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 2.400 liệt sĩ và giải quyết chính sách cho hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Một quyết định giàu ý nghĩa nhân văn là đổi cách gọi trên bia mộ từ liệt sĩ “vô danh” thành “liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Đó không chỉ là điều chỉnh ngôn từ mà còn là thay đổi nhận thức: không ai vô danh trong ký ức dân tộc.

Ông cũng thúc đẩy công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, một nhiệm vụ còn rất lớn. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, đến 7/2024, có khoảng 300.000 liệt sĩ an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang chưa xác định được thông tin, và gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương thúc đẩy tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN. Kết quả đến 7/2024, Ngân hàng Gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân đã thu thập 10.000 mẫu hài cốt và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân, đối khớp được hơn 1.000 danh tính. Việc lưu trữ và đối chiếu dữ liệu ADN mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ khi hồ sơ và thông tin trên bia mộ còn thiếu.

Một kết quả nổi bật trong quá trình công tác của nguyên Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đó là việc triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Đến hết tháng 8/2025, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ 334.234 căn nhà, trong đó xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn. Tổng nguồn lực huy động và triển khai các chính sách liên quan gần 50.000 tỷ đồng; huy động hơn 454.000 lượt người tham gia, đóng góp 2,74 triệu ngày công lao động. Chương trình đã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 5 năm 4 tháng so với Nghị quyết 42-NQ/TW, là thành tựu nổi bật về an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hiệu quả tổ chức thực thi chính sách. Chương trình được ghi nhận là “Công trình Quốc gia đặc biệt” và đầu năm 2026, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích đặc biệt này.

Tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Dù thời gian không dài, ông đặt nền móng cho bộ máy mới, chú trọng đổi mới tư duy trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo ông, chính sách dân tộc không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn phải giúp đồng bào phát huy nội lực, tự vươn lên. Về tôn giáo, ông đề cao sự tôn trọng, lắng nghe, đối thoại và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo pháp luật.

Hành trình của ông có thể gói trong bốn chữ “an”: an ninh, an dân, an sinh, an toàn. Từ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm lo người có công, giảm nghèo đến công tác dân tộc và tôn giáo, các lĩnh vực ông phụ trách đều gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân.

Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng với nhiều danh hiệu cao quý khác là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực phấn đấu và cống hiến của nguyên Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong 46 năm công tác, gồm 21 năm ở địa phương và 25 năm đảm nhiệm trọng trách ở Trung ương.