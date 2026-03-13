Sáng 13/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã chủ trì cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Y Thông cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cho biết: Thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc, cũng như các đối tác song phương và đa phương. Các hoạt động này tập trung vào các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, phát triển sinh kế bền vững, bảo tồn văn hóa các dân tộc và thúc đẩy bình đẳng giới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp

Thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo từng bước được nâng cao. Đồng thời, Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận nhiều kinh nghiệm và mô hình phát triển hiệu quả từ các quốc gia có điều kiện tương đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong năm 2026. Theo đó, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, xác định rõ các đối tác ưu tiên như các tổ chức phát triển của Liên Hợp Quốc, các cơ quan hợp tác quốc tế và những quốc gia có kinh nghiệm trong phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Một số ý kiến cũng đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là các chương trình trao đổi cán bộ, học bổng và tập huấn chuyên sâu về quản lý, phát triển chính sách trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Hợp tác quốc tế phải bứt phá, góp phần nâng tầm vị thế của Bộ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực của Vụ Hợp tác quốc tế trong thời gian qua, khi từng bước chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, các đối tác song phương và đa phương.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, từ việc tổ chức đón tiếp các đoàn quốc tế, tăng cường trao đổi, đối thoại và tìm kiếm các hướng đi mới trong hợp tác song phương, nhiều hoạt động đối ngoại của Bộ đã được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả. "Điều đó cho thấy, nếu chủ động, sáng tạo thì từ cái chưa có cũng có thể làm thành có, việc khó đến đâu cũng có thể thực hiện được”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, vị thế và uy tín của Bộ Dân tộc và Tôn giáo từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh về yêu cầu cao hơn đối với Vụ Hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới. Theo đó, đơn vị này không chỉ thực hiện nhiệm vụ tham mưu mà cần trở thành lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hiệu quả hoạt động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, không chỉ trong nước mà cả trên trường quốc tế.

“Chúng ta phải làm sao để bạn bè quốc tế biết đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo của Việt Nam như một cơ quan có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng dẫn tinh thần của Nghị quyết Đại 14 của Đảng, trong đó xác định công tác đối ngoại là một nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại càng cần được triển khai chủ động, linh hoạt nhằm bảo đảm các yếu tố “an” như an ninh, an dân, an sinh và an toàn cho sự phát triển của đất nước.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu công tác đối ngoại của Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải được đổi mới mạnh mẽ, tạo bước bứt phá rõ nét.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu công tác đối ngoại phải được đổi mới mạnh mẽ, tạo bước bứt phá rõ nét

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Vụ Hợp tác quốc tế khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường công tác đối ngoại trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Đề án cần xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, lộ trình thực hiện và nguồn lực triển khai, đồng thời bao quát cả hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Bên cạnh đó, Vụ Hợp tác quốc tế cần xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực trọng tâm như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; báo chí - xuất bản; công tác tôn giáo; cũng như các chương trình trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi chính sách dân tộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu, Vụ Hợp tác quốc tế chủ động, nhạy bén hơn trong công việc, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các đơn vị chuyên môn trong Bộ nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Đặc biệt, Vụ Hợp tác quốc tế cần chủ động đi trước một bước trong tham mưu, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, trong đó có Ban Tôn giáo, trong việc đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, nhất là trước những vấn đề bị lợi dụng liên quan đến dân tộc và tôn giáo.

“Công tác đối ngoại phải được triển khai bài bản, có chiến lược lâu dài. Vụ Hợp tác quốc tế phải thực sự đi trước mở đường, góp phần nâng cao vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên trường quốc tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.