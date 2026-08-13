Tối 13/8, Bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, kết quả điều tra đến nay Bộ Công an xác định các bị can đã có hành vi nhắc bài chung cho cả phòng thi.

Hành vi sai phạm của các đối tượng diễn ra với tất cả các môn thi và toàn bộ 15 phòng thi. Việc các bị can công khai đọc hướng dẫn đáp án tại phòng thi khiến không ít thí sinh rơi vào thế nhận thông tin thụ động.

Bị can Nguyễn Hà Duy. Ảnh: VTV

Bị can Nguyễn Hà Duy khai: “Tôi đứng ở góc phòng, hướng mặt về phía học sinh và đưa ra cách làm khoảng 2-3 câu hỏi. Tôi vào mỗi phòng thi 2-3 phút, sau đó đi ra và chuyển sang các phòng khác. Tôi không biết rõ các em có tiếp thu được cách làm đó và giải được đến đâu”.

Bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy. Ảnh: VTV

Còn bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy thừa nhận: “Môn Văn của chúng tôi không có đáp án, chỉ gợi hướng làm bài cho học sinh. Tôi rất ân hận vì biết rằng thực ra tác động của mình đối với câu hỏi đó không lớn và cũng chưa chắc các em đã thực sự cần đến.

Có thể một vài em cần đến câu trả lời đó, nhưng việc tôi nhắc chung cho tất cả các em như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến các thí sinh trong phòng, đặc biệt là những học sinh tự làm bài, không trông đợi sự hỗ trợ từ tôi”.

Cổng trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: T.L

Do các giáo viên đọc công khai hướng dẫn đáp án cho cả phòng thi nên việc xác định thí sinh nào ở thế bị động tiếp nhận thông tin, thí sinh nào có sự móc nối với phụ huynh, giáo viên hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để có hình thức xử lý phù hợp.

Trong thời gian chờ kết quả từ cơ quan công an, việc tổ chức thi lại sẽ đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học của các thí sinh.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 33 bị can gồm hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và các giáo viên thuộc các trường có liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân khác, bao gồm cả phụ huynh và giáo viên có dấu hiệu vi phạm để làm rõ trách nhiệm của từng thí sinh.

Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ và không bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.