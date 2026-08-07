Ngày 1/7, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, số liệu thống kê cho thấy kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có những dấu hiệu bất thường. Điểm thi này có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng ghi nhận 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh.
Các bài thi đạt điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi. Một số phòng có số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở mức cao. Trong nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau, hầu hết đạt điểm cao và chỉ có 3 thí sinh dưới 8 điểm.
Ngày 3/7, Bộ GD-ĐT thông báo kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần được kiểm tra, làm rõ. Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, xác minh.
Tại cuộc họp báo chiều 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra đã xác định tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có hành vi vi phạm quy chế thi. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi, đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán vi phạm quy chế.
Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, giữ nhiệm vụ thư ký điểm thi, được xác định đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/7, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy.
Cũng tại cuộc họp báo ngày 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết động cơ, mục đích ban đầu được cơ quan điều tra xác định là “vì thành tích”. Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng và một số cá nhân liên quan.
Đến cuộc họp báo do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 5/8, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định giáo viên đã vào nhắc bài tại các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi và có sự móc nối giữa phụ huynh với giáo viên.
Đại diện Cục An ninh điều tra cho biết sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không khách quan, công bằng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng ngày, Bộ GD-ĐT công bố quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của 328 thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả các môn.
Bộ GD-ĐT cho biết việc thi lại được xác định là biện pháp khắc phục hậu quả tại một điểm thi không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan. Kỳ thi lại dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8; kết quả được công bố ngày 19/8.
Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận. Việc cá thể hóa trách nhiệm của từng người liên quan tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.