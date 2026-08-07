Theo Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang, công an tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng công an phải bảo vệ khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề, điểm thi, nơi làm phách, chấm thi và phúc khảo.

Phụ lục về nhu cầu nhân sự quy định 1 cán bộ công an tham gia nhận đề thi tại Bộ GD-ĐT. Khâu in sao đề thi được bố trí 2 cán bộ, cùng 1 nhân viên y tế và 1 nhân viên điện lực.

Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, 6 cán bộ công an được phân công phối hợp bảo đảm an ninh trong thời gian coi thi. Khâu làm phách bài thi tự luận có 2 cán bộ làm nhiệm vụ, bắt đầu từ 14h ngày 15/8 đến khi hoàn thành việc chấm thi.

Công an tỉnh Tuyên Quang đảm bảo an ninh trật tự tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tháng 6/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Công tác chấm thi được bố trí 6 cán bộ công an, làm nhiệm vụ từ 17h30 ngày 16/8. Trường hợp tổ chức phúc khảo, 1 cán bộ tham gia làm phách bài thi tự luận và 3 cán bộ phối hợp bảo đảm an ninh tại khâu phúc khảo.

Ngoài lực lượng trực tiếp tham gia các khâu, Công an tỉnh bố trí 3 cán bộ kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ in sao đề thi. Nhiệm vụ gồm hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh trong ngày 12/8.

Từ 14h ngày 12/8, 5 cán bộ công an kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ coi thi và chấm thi. Phạm vi kiểm tra gồm máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ và hệ thống camera.

Công an tỉnh cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận. Lực lượng chức năng phối hợp xử lý thông tin xấu, độc, việc phát tán đề thi và thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - nơi diễn ra kỳ thi lại của 328 thí sinh. Ảnh: Đức Phong

Trong quá trình tổ chức, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo vệ an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi và các địa điểm liên quan. Công an cũng tham gia xác minh, xử lý phản ánh về tiêu cực, vi phạm quy chế và các tình huống phát sinh.

Kỳ thi lại diễn ra ngày 14-15/8 tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang. Có 328 thí sinh dự thi tại 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.