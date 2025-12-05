Buổi công bố MV Việt Nam tinh hoa - ca khúc chủ đề của Giải thưởng Tinh hoa Việt - diễn ra tại TPHCM, quy tụ hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng.

Bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn truyền lại thế hệ trẻ những giá trị văn hoá dân tộc.

"Tôi đã không viết nhạc khoảng 5 năm. Lần này, tôi trở lại với sáng tác vì 1 người đàn ông tưởng chừng không có nhiều liên quan với mình, là nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang (BTC Giải thưởng Tinh hoa Việt - PV). Giang thôi thúc tôi viết, trong tôi cũng có sẵn 1 hạt mầm được gieo cách đây 10 năm nhưng mãi không nảy vì không đủ điều kiện, nhân duyên. Và như thế, tôi bước vào dự án Việt Nam tinh hoa trong sự vinh dự - rất khác một công việc bình thường", anh nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nắm tay nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang khi phát biểu cảm nghĩ về MV "Việt Nam tinh hoa"

Bài hát quy tụ đến 11 ca sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau: Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng và Nguyễn Hùng.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Bùi Lan Hương cho hay tâm đắc ngay từ lần đầu nghe bản nháp. "Tôi nghĩ một bài hát cổ động sao có thể hay và sinh động đến thế, phải hát thôi", cô nhớ lại.

Bùi Lan Hương đồng tình sâu sắc quan điểm "từ văn hóa mới có tinh hoa" trong sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Nhiều năm đi học ở nước ngoài, nữ ca sĩ nhận thấy các quốc gia giàu mạnh lâu đời đều đi cùng nền tảng văn hóa vững chắc.

Ca sĩ Bùi Lan Hương tâm đắc, đồng cảm với quan điểm về văn hóa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ảnh: Mi Loan

Nguyễn Hùng vừa tự hào vừa áp lực khi nghĩ bản thân được là một phần trong cụm từ "tinh hoa Việt Nam" còn Lâm Bảo Ngọc thổi vào tác phẩm lòng biết ơn khi được sống và hát dưới bầu trời hòa bình, tươi đẹp.

MV bắt đầu bằng cảnh 1 cậu bé bước vào viện bảo tàng, tìm thấy chiếc hộp kỳ diệu - thứ mở ra hành trình khám phá những mảnh ghép văn hoá Việt Nam.

MV tái hiện vẻ đẹp của 5 trụ cột nghệ thuật gồm: âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu và nghệ thuật đương đại.

Dàn nghệ sĩ tham gia MV "Việt Nam tinh hoa". Ảnh: Mi Loan

Vì vậy, sản phẩm quy tụ hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng như: các diễn viên Kaity Nguyễn, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã, Hồ Thu Anh; 12 vũ công, biên đạo múa; 5 đạo diễn MV...

Riêng mảng vũ đạo, sản phẩm còn có những gương mặt của các bộ môn truyền thống như: chèo hề, múa bóng rỗi, múa chén...

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang nói tinh hoa Việt Nam không phải những câu chuyện riêng lẻ mà là sức mạnh hợp lực của nhiều ngành cùng chung ước vọng tôn vinh và nâng tầm văn hoá Việt Nam tại quốc tế.

Ê-kíp mời những tên tuổi lớn của âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu cùng xuất hiện chung khung hình để nói về "một Việt Nam biết trân trọng cội nguồn và biết đứng cùng nhau để vươn xa".

Giải thưởng Tinh hoa Việt do Báo Đại Đoàn Kết - cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thường niên, hướng đến xây dựng hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Cơ cấu giải chia thành 3 hạng mục chính: Hạng mục A - Tinh hoa âm nhạc gồm các giải: Bài hát của năm; Album của năm; Nhạc sĩ của năm; Nhà sản xuất âm nhạc của năm; Ca sĩ của năm; MV của năm; và Chương trình biểu diễn của năm. Hạng mục B – Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực gồm các giải: Tinh hoa Văn học; Tinh hoa Mỹ thuật; Tinh hoa Điện ảnh; Tinh hoa Sân khấu; Bảo tồn di sản văn hoá - nghệ thuật; Tinh hoa Sáng tạo; và Lan toả Văn hoá Việt. Hạng mục C – Giải thưởng đặc biệt là giải Tinh hoa cống hiến. Ban giám khảo gồm: Đại tá Hồng Thanh Quang - nguyên TBT Báo Đại Đoàn Kết; NSND Vương Duy Biên; NSND Trần Ly Ly; họa sĩ Vi Kiến Thành; TS Nguyễn Đăng Khang - Phó TBT Báo Đại Đoàn Kết; NSƯT Bùi Tuấn Dũng; nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm; nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang; nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; và nhạc sĩ Huy Tuấn.