Từ Việt Nam đến sân khấu quốc tế

Nguyễn Khắc Hòa.

Vừa trở về Việt Nam sau 12 năm học tập tại Liên Bang Nga theo diện Hiệp định chính phủ 2 nước, Nguyễn Khắc Hoà được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật đang diễn ra rất sôi động ở trong nước với một tâm thế háo hức được cống hiến cho nền nghệ thuật cổ điển thính phòng nước nhà.

Trước đó, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Gnessin (Moscow), Nguyễn Khắc Hoà xuất sắc hoàn thành chương trình thạc sĩ, thực tập sinh opera sau thạc sĩ và hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Opera chuẩn bị bảo vệ luận án vào cuối năm nay.

Trong quá trình học tập tại Nga, Nguyễn Khắc Hòa nhận nhiều học bổng ngắn hạn tại châu Âu. Anh có cơ hội làm việc cùng các nghệ sĩ opera tên tuổi thế giới như tenor Dmitry Korchak (Nga), Thomas Hampson (Mỹ) hay Raina Kabaivanska (Italia).

Hiện anh công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB).

Tại Giai điệu Mùa thu 2025, Nguyễn Khắc Hòa góp mặt trong chương trình thanh nhạc tiêu biểu ngày 20/8 tại Nhà hát Thành phố, bên cạnh những giọng opera hàng đầu Việt Nam như soprano Đào Tố Loan và soprano Phạm Khánh Ngọc. Với chất giọng baritone trầm ấm, giàu màu sắc và quá trình rèn luyện lâu dài tại Nga, anh sẽ mang đến các tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky và Rachmaninov.

Nguyễn Khắc Hòa chia sẻ: “Mỗi lần trở về biểu diễn tại Việt Nam, tôi luôn muốn mang theo những gì mình học hỏi được ở quốc tế để gửi tặng khán giả quê nhà".

Với Nguyễn Khắc Hòa, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh trở thành “tấm danh thiếp” văn hóa Việt Nam. Anh từng biểu diễn tại nhiều sân khấu danh tiếng như Tver Philharmonic, Vladimir Philharmonic, Moscow Philharmonic (Nga), Sapporo Concert Hall, Kyoto Concert Hall (Nhật Bản) cũng như tại Đức, Italia, Thụy Sĩ… và các sân khấu lớn trong nước như Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm.

Những dấu ấn vang xa

Những ngày tháng du học tại Nga, không chỉ học tập, Nguyễn Khắc Hòa liên tục khẳng định mình trên sân khấu quốc tế với loạt giải thưởng như: Grand Prix tại Moldova (2015), Giải Nhì cuộc thi opera trẻ Bella Voce (2018) tại Moscow, Giải Nhất cuộc thi âm nhạc Kabalevsky toàn Nga (2023). Anh là thí sinh Việt Nam duy nhất vào chung kết thanh nhạc cuộc thi Tchaikovsky danh giá năm 2023 tại Nhà hát Mariinsky, Nga.

Năm 2022, anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được mời biểu diễn tại Lễ hội Nghệ thuật lớn Crimson Sails ở Saint Petersburg (Nga), chinh phục hàng chục nghìn khán giả với ca khúc Endless Blue Sea của Muslim Magomayev.

Bước sang năm 2025, Khắc Hòa tham gia nhiều hòa nhạc cùng Hanoi Philharmonic và VNOB, trong đó nổi bật là chương trình Musical Night tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khán giả của chương trình Giai điệu Mùa thu 2025 sẽ gặp một Nguyễn Khắc Hòa chín chắn hơn, nhiều trải nghiệm hơn nhưng vẫn giữ trọn niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Giọng baritone hứa hẹn không chỉ vang lên trong khán phòng mà còn ngân mãi trong lòng người nghe như một minh chứng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc, vượt qua mọi khoảng cách và chạm tới trái tim.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC