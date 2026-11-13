TRUNG QUỐC - Vợ danh ca Lưu Hoan lên tiếng làm rõ nguyên nhân ông qua đời ở tuổi 63 là do sốc nhiễm trùng, đồng thời bác bỏ những đồn đoán kéo dài hơn 1 tháng qua.

Theo HK01, sau hơn 1 tháng kể từ khi danh ca Lưu Hoan qua đời, những đồn đoán về nguyên nhân cái chết của ông gây xôn xao mạng xã hội.

Vợ danh ca Lưu Hoan công bố nguyên nhân cái chết của chồng.

Mới đây, bà Lục Lộ - vợ cố nghệ sĩ - công bố một bức thư ngỏ kèm giấy chứng nhận y tế, xác nhận nguyên nhân trực tiếp khiến chồng qua đời là sốc nhiễm trùng.

Theo nội dung bức thư, Lưu Hoan được xác định mắc ung thư bàng quang. Tuy nhiên, giấy chứng nhận y tế ghi nguyên nhân tử vong trực tiếp là sốc nhiễm trùng.

Bức thư cũng xác nhận Lưu Hoan được an táng ngày 12/11 tại khu vực dưới chân Vạn Lý Trường Thành, thuộc Hoài Nhu, Bắc Kinh.

Theo thông tin được công bố, nam nghệ sĩ phát hiện mắc ung thư bàng quang từ nhiều năm trước, trong thời gian tham gia ghi hình chương trình The Voice of China. Quá trình điều trị ban đầu mang lại kết quả tích cực song bệnh tái phát sau khoảng 5 năm.

Danh ca Lưu Hoan qua đời đột ngột dấy lên nhiều đồn đoán.

Lưu Hoan được cho là từng từ chối phẫu thuật cắt bỏ bàng quang vì không muốn phải sống phụ thuộc vào ống thông tiểu suốt đời. Đến tháng 1/2026, bệnh đã di căn đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Những tháng cuối đời, ông phải đối mặt với tình trạng sốt cao kéo dài. Nam nghệ sĩ qua đời lúc 9h52 ngày 25/9, hưởng thọ 63 tuổi.

Thông tin Lưu Hoan mất được Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế công bố. Tuy nhiên, thông báo ban đầu không đề cập nguyên nhân cụ thể.

Sau đó, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về tình trạng sức khỏe, nguyên nhân qua đời và lễ tang của nam nghệ sĩ xuất hiện trên mạng xã hội.

Gia đình nam danh ca đã bác bỏ những tin đồn và hình ảnh tang lễ được lan truyền. Họ khẳng định đây là những thông tin bịa đặt, đồng thời mong công chúng không tiếp tục chia sẻ để người đã khuất được yên nghỉ.

Ông từng ngồi ghế huấn luyện viên của "The Voice" Trung Quốc.

Lưu Hoan sinh năm 1963 tại Thiên Tân. Ông là một trong những người đi tiên phong trong nền nhạc pop thời hiện đại, được mệnh danh là 'ông hoàng nhạc nhẹ Trung Quốc'. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, Lưu Hoan còn là nhà giáo uy tín trong lĩnh vực văn hóa và âm nhạc.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 40 năm, Lưu Hoan có nhiều ca khúc nổi tiếng như Hảo hán ca (phim Thủy Hử), Bắc Kinh đón chào bạn - ca khúc chủ đề của Thế vận hội Mùa hè 2008, Ta muốn thành Tiên, Cúc hoa đài...

Lưu Hoan hát Hảo hán ca (nhạc phim "Thủy Hử")

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: HK01, Weibo