Sau trận mưa lớn tối 10/9, nước dâng nhanh trong lòng hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú (TPHCM), khiến một số ô tô cố vượt qua bị chết máy. Nước ngập sâu biến hầm chui thành “bể chứa nước”, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Hầm chui dự án nút giao An Phú biến thành "bể chứa nước" sau trận mưa lớn tối 10/9. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đến sáng 11/9, nước đọng trong hầm vẫn chưa thoát hết. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công ty Thoát nước đô thị TPHCM đã phải điều nhiều xe hút bùn, xe chuyên dụng và máy bơm công suất lớn đến hiện trường để tập trung hút nước, xử lý sự cố ngập.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn ngập kéo dài hơn 50m ngay tại khu vực giữa hầm với điểm sâu nhất lên tới nửa mét. Việc dừng lưu thông qua hầm đúng vào giờ cao điểm khiến khu vực cửa ngõ phía Đông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hàng nghìn phương tiện dồn ứ, nhích từng chút trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định để qua điểm giao cắt.

Giao thông rối loạn qua nút giao An Phú do hầm chui tạm đóng để xử lý lượng nước ngập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Lý giải nguyên nhân ngập, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, công trình được thiết kế 2 máy bơm với công suất tính toán dựa trên lượng nước phát sinh trực tiếp trong hầm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước bề mặt từ khu vực nút giao tràn xuống quá nhiều, khiến hệ thống trạm bơm bị quá tải.

Từ đêm 10/9 đến sáng nay, Ban Giao thông đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước đô thị và Cảnh sát PCCC tăng cường thêm nhiều máy bơm công suất lớn tới hiện trường để khẩn trương hút xả nước. Dự kiến sau khi xử lý xong và kiểm tra kỹ thuật, hầm chui sẽ được thông xe trở lại vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Xe chuyên dụng, máy bơm công suất lớn và xe hút bùn được điều đến hiện trường. Ảnh: TK

Đây là lần thứ hai hầm chui HC1-02 bị ngập nước kể từ khi thông xe hồi tháng 2. Hạng mục này dài 480m, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 342 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối trực tiếp đại lộ Mai Chí Thọ với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.