Ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Văn bản do ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm ký cho biết, Cục đã nhận được thông tin ngày 7/11 trên địa bàn phường Hạnh Thông (TPHCM) ghi nhận một số người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau bữa ăn, xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ nghi ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị nghi ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Đến nay, Sở Y tế TPHCM đã thông tin có 235 ca nghi ngộ độc tới khám và điều trị tại 13 bệnh viện trên địa bàn. Trong đó, 96 ca đang điều trị nội trú, hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định.