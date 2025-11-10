Đến trưa 10/11, TPHCM đã ghi nhận 235 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, vào khám và điều trị ở 13 bệnh viện trên địa bàn. Phần lớn bệnh nhân ăn bánh mì tại hai tiệm cùng một hệ thống có chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) ghi nhận 52 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 34 người đang điều trị, 1 bệnh nhân cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella, kháng sinh đồ nhạy, đáp ứng điều trị. Ngoài ra, một bệnh nhân nặng phải thở máy do suy hô hấp, song nguyên nhân chính liên quan đến bệnh nền phổi.

Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, đơn vị này tiếp nhận 131 trường hợp - nhiều nhất trong các bệnh viện. Trong đó 23 ca còn điều trị nội trú, các trường hợp còn lại đã ổn định và xuất viện.

Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tiếp nhận 131 ca trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, số bệnh nhân tăng lên 26 người (12 ca đã xuất viện), hiện còn 13 ca nằm tại Khoa Tiêu hóa, 1 người từng điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực, nay đã ổn định.

Ngoài các bệnh viện trên, nhiều cơ sở khác cũng đã báo cáo Sở Y tế về hàng loạt ca bệnh liên quan đến sự việc, gồm Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Khánh Hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115...

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Hiện tại, vì mới chỉ tìm thấy vi khuẩn Salmonella trên một bệnh nhân, nên chưa thể kết luận đây là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện báo cáo nhanh về các ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng để kịp thời điều phối xử lý thống nhất. Hiện Sở cũng báo cáo UBND TPHCM và Bộ Y tế về vụ ngộ độc hàng loạt, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện thu dung, phân loại, xử trí theo phác đồ ngộ độc thực phẩm.

Các bác sĩ chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông lập đoàn kiểm tra từ ngày 7/11. Cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn đã tạm ngừng hoạt động. Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ nguyên liệu và thực phẩm, đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Đối với chi nhánh trên đường Lê Quang Định, khi đoàn kiểm tra đến ngày 8/11 thì cơ sở đã ngừng hoạt động. Đoàn điều tra đã thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ mở rộng phạm vi điều tra nếu cần thiết nhằm làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc.

Các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì nên đến bệnh viện ngay, không tự ý điều trị tại nhà vì tình trạng có thể diễn tiến nặng và nghiêm trọng hơn.