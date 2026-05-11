Ngày 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án gây thương tích xảy ra tại xã Thư Vũ, khiến 4 người bị thương, trong đó có một cháu bé 3 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (trú thôn Thuận An, xã Thư Vũ), đối tượng Bùi Trung Mạnh (SN 1974, anh họ ông Thiều, sống cạnh nhà) đã dùng dao chém nhiều người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nạn nhân gồm anh Bùi Trung Thiệu (SN 1993, con trai ông Thiều, trú thôn Thuận An), chị Bùi Thị Thảo (SN 1998, con gái ông Thiều), cháu P.T.Ph. (SN 2023, con chị Thảo, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình) và bà Vũ Thị Huê (SN 1958, hàng xóm của ông Thiều).

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an xã Thư Vũ cùng VKSND tỉnh và VKSND khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu liên quan và triển khai truy xét khẩn cấp.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, Bùi Trung Mạnh sử dụng một con dao dạng dao bếp, cán gỗ, mũi bằng để tấn công anh Thiệu.

Khi đó, chị Thảo bế con là cháu Phong chạy ra ngoài thì tiếp tục bị Mạnh chém. Chị Thảo sau đó chạy sang nhà bà Huê để cầu cứu và gửi con cho bà. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục đuổi theo, chém cháu Phong và gây thương tích ở tay bà Huê.

Sau khi gây án, Mạnh mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Trong đó, anh Thiệu, chị Thảo và cháu Phong bị đa chấn thương; bà Huê bị thương nhẹ ở tay.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài trước đó giữa Bùi Trung Mạnh và ông Thiều.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Bùi Trung Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu dân cư thôn Thuận An, cách hiện trường khoảng 1km.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



