Tối 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành xác minh và mời các cá nhân liên quan đến vụ việc tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tối 12/3, anh N.A.Q. (SN 2006, trú tại phường Thanh Xuân) điều khiển xe máy SH mang BKS 29E2-091.XX chở bạn gái là Đ.Q.A. (SN 2006, trú tại phường Láng) đến nhà chị gái của Q.A. tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, anh Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ, sau đó cùng bạn gái vào nhà chơi. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về, anh này phát hiện xe máy bị thủng cả hai lốp.

Người đàn ông điều khiển ô tô đã chọc thủng 2 lốp xe máy. Ảnh chụp màn hình

Qua kiểm tra camera an ninh, anh Q. phát hiện trước đó có một ô tô nhãn hiệu Range Rover mang BKS 30H-352.XX dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ. Do xe máy của anh Q. để trước cửa chắn lối đi nên ô tô không thể di chuyển qua.

Lúc này, tài xế ô tô bấm còi. Một nam thanh niên chạy ra định dắt xe máy của anh Q. nhưng không được do xe đã khóa cổ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đình Hiếu

Sau đó, tài xế ô tô bước xuống, lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm thủng 2 lốp xe máy. Sau khi thực hiện hành vi, người này lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 13/3, anh Đ.M.D. (SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ), người điều khiển ô tô trên, đã chủ động gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Bên trong ngõ có nhiều biển cấm đỗ ô tô do người dân tự đặt. Ảnh: Đình Hiếu

Tại cơ quan công an, Đ.M.D. trình bày nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do bản thân thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D. cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Ngoài ra, D. nói khi đó đang gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao của dụng cụ bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Hiện tại, Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.