Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học đâm tử vong khi cả hai còn mặc đồng phục đang gây bàng hoàng dư luận. Vấn đề pháp lý đặt ra là, đây có được xem là phòng vệ chính đáng, hay người gây ra vụ việc sẽ bị xử lý hình sự?
Tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài) xảy ra một vụ án mạng khiến nhiều người bàng hoàng.
Hai nam sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc mất kiểm soát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học.
Nạn nhân là em V.M.K. (14 tuổi) gục xuống ngay tại sân bóng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng K. không qua khỏi.
Chiều 27/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nội Bài xác nhận sự việc và cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Xảy ra mâu thuẫn tại khu vực cây xăng xã Quảng Bình (Thanh Hóa), hai nam sinh xô xát, dẫn đến việc một em bị đâm tử vong.