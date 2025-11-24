Tính đến trưa 24/11, phim Truy tìm long diên hương đạt doanh thu 139 tỷ đồng. Trong phim, Út Linh là bà chủ sạp cá có tính cách gai góc, dữ dằn vì mỗi ngày đương đầu với dân giang hồ là bảo kê chợ.

Chia sẻ với phóng viên, ở vòng casting đầu tiên của Truy tìm long diên hương, Nguyên Thảo trượt vai Út Linh vì hoàn toàn không thấy điểm chung với nhân vật.

Sáu tháng sau, đoàn phim chủ động mời cô casting lại. Lúc này, kịch bản đã được chỉnh sửa nhiều, nữ diễn viên bắt đầu thấy mình và Út Linh có nét tương đồng từ ngoại hình đến tính cách.

Nguyên Thảo trong "Truy tìm long diên hương". Ảnh: NSX

Suốt thời gian tiền kỳ, Nguyên Thảo chỉ tập võ 4 buổi vì nhân vật không có nhiều cảnh giao chiến. Tuy nhiên, cô mất nhiều thời gian tập cảnh lái xe lôi - phân cảnh khó nhưng gây ấn tượng với khán giả nhất.

9X khá áp lực cảnh quay này vì phải chở 3 bạn diễn là Quang Tuấn, Hoàng Tóc Dài và Ma Ran Đô.

"Tôi chạy xe trong tình trạng phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn, chỉ cần lệch tay lái một chút có thể ảnh hưởng tới máy móc hoặc an toàn của đoàn phim", cô nhớ lại.

Từng đóng nhiều phim điện ảnh như: Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi, Tết ở làng Địa Ngục, Dưới đáy hồ... nhưng không để lại nhiều dấu ấn, Nguyên Thảo dồn hết tâm huyết vào vai diễn trong Truy tìm long diên hương.

Sắc vóc Nguyên Thảo ngoài đời. Ảnh: FBNV

Không chỉ các pha hành động, từng biểu cảm cũng được cô "chăm sóc" cẩn thận. Chẳng hạn cảnh nhân vật bị cửa ôtô đập mạnh vào cánh tay, người đẹp trăn trở phải diễn sao cho ra vẻ "đau điếng, đau như chết đi sống lại".

Vì mê phim hành động, cô không thấy vất vả, chủ động xin tự thực hiện các pha đánh võ kể cả khi không thấy mặt. Bên cạnh đó, cô yên tâm khi có đội ngũ cascadeur giỏi nghề túc trực hỗ trợ.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Nguyên Thảo tự thấy khá êm đềm, không quá chật vật dù chưa thực sự bật lên như những đồng nghiệp cùng thời.

Cô không chạnh lòng mà xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực và gắn bó với nghề. Với sức nóng của Truy tìm long diên hương, 9X hạnh phúc khi có được "quả ngọt" sau nhiều năm nỗ lực, tự nhủ sẽ cố gắng hơn.

Trên phim hay đóng vai nghèo hoặc cá tính mạnh, Nguyên Thảo ngoài đời nữ tính, nhẹ nhàng và yêu động vật. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Nguyên Thảo có cuộc sống khá ổn định nhờ thu nhập từ diễn xuất. Cô có thể tự lo cho mình và gia đình dù chưa thể tích lũy nhiều tài sản.

Nguyên Thảo từng thi Miss Grand Vietnam 2022, vào vòng chung kết nhưng trượt top 15. Nhắc lại sự kiện này, người đẹp hoàn toàn hài lòng, nhất là việc để lại ấn tượng với một bộ phận khán giả.

Dù vậy, 9X tự thấy nhan sắc đến nay vẫn vậy, không "thăng hạng" gì hơn. Dù là hoa hậu hay diễn viên, cô đều có ý thức về ngoại hình chỉn chu nhất có thể trong công việc.

Với Nguyên Thảo, lần thi Miss Grand Vietnam 2022 là một kỷ niệm nhưng cô sẽ không tiếp tục thi nhan sắc để hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Trailer "Truy tìm long diên hương"

Hải Âu