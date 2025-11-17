Cuối tuần qua bộ phim hành động hài Truy tìm long diên hương có sự góp mặt của Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, NSND Thanh Nam... bất ngờ lên ngôi đầu phòng vé với 44 tỷ đồng doanh thu, theo Box Office Vietnam. Cộng cả doanh thu các suất chiếu sớm và đặt vé trước, phim hiện đạt 55,7 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm doanh thu của phim Việt kể từ cơn sốt Mưa đỏ, Tử chiến trên không.

Doãn Quốc Đam trong "Truy tìm long diên hương". Ảnh: NSX

Phim xoay quanh việc báu vật làng biển Long Diên Hương bị đánh cắp, mở ra cuộc hành trình truy tìm đầy kịch tính. Không chỉ có võ thuật mãn nhãn, bộ phim còn mang đến tiếng cười, sự gắn kết và những giá trị nhân văn của con người làng chài.

Phim kinh dị Hollywood Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc lên ngôi phòng vé khi ra rạp tuần trước bị đẩy xuống vị trí á quân khi giảm mạnh chỉ còn 2,8 tỷ trong 3 ngày cuối tuần qua và hiện đạt 13 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp Việt.

Vị trí thứ 3 thuộc về Núi tế vong với 2 tỷ đồng. Phim Thái Lan Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn xếp thứ 4 với 1,5 tỷ đồng. Kế đến là các phim Lọ Lem chơi ngải (1,3 tỷ), G-Dragon In Cinema: Übermensch (1,25 tỷ), Sư thầy gặp siêu lầy (1,1 tỷ). Hai phim mới ra rạp gồm: Trốn chạy tử thần của Hollywood và Không bông tuyết nào trong sạch của điện ảnh Hàn Quốc chỉ thu chưa đầy 1 tỷ đồng cuối tuần qua.

Cuối tuần này rạp chiếu sẽ đón 2 phim Việt là Bẫy tiền, Cưới vợ cho cha cùng các phim mới gồm Anh trai say xe, Wicked 2 và Kỳ an nghỉ.