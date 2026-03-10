Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ khi quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như quốc tế.

BTC thông tin về giải đấu.

Giải năm nay vẫn duy trì bốn cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km, tạo nên một lễ hội thể thao quy mô lớn trên đường chạy ven biển Nha Trang. Nhiều gương mặt nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt tại giải như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa...

Tiền Phong Marathon 2026 mang chủ đề “Đón ánh bình minh”, lấy hình ảnh bình minh trên biển Nha Trang làm biểu tượng cho sự khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên. Theo ban tổ chức, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần hướng về biển đảo Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức về chủ quyền và sự gắn kết cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là hai nội dung marathon nam và nữ ở hệ nâng cao dành cho VĐV chuyên nghiệp sẽ được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.