Highlights Novak Djokovic 2-1 Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu khi vượt qua Aleksandar Kovacevic sau ba set để giành quyền vào vòng 4 giải Masters 1000 – Indian Wells 2026.

Chiến thắng với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 cũng giúp cựu số một thế giới lần đầu tiên trở lại vòng đấu này tại Indian Wells kể từ năm 2017.

Màn ăn mừng chiến thắng kiểu chơi violin quen thuộc của Djokovic - Ảnh: ATP Tour

Dù là nhà vô địch 5 lần của giải đấu, Djokovic đã gặp không ít khó khăn tại Indian Wells trong những năm gần đây. Ở lần tham dự thứ 17, tay vợt người Serbia tiếp tục phải trải qua trận đấu kéo dài ba set, tương tự như chiến thắng vất vả trước Kamil Majchrzak ở vòng trước.

Kovacevic đã gây ra nhiều thách thức cho Djokovic, đặc biệt khi tay vợt người Mỹ thi đấu bùng nổ ở set hai để san bằng tỷ số sau khi Djokovic có dấu hiệu chùng xuống. Tuy nhiên, bước vào set quyết định, Djokovic nhanh chóng lấy lại sự ổn định và tận dụng tốt các cơ hội quan trọng để khép lại trận đấu.

Với chiến thắng này, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng 4 của một giải Masters 1000 kể từ năm 1990. Ở vòng tiếp theo, anh sẽ chạm trán đương kim vô địch Jack Draper để tranh suất vào tứ kết.