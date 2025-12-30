Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Đức tại P302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội).

Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức. Về nước, Đài học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư. Năm 2002, Nguyễn Văn Đài chuyển về Đoàn Luật sư TP Hà Nội; sau đó thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật; đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Đài lập nhóm “Luật sư vì công lý”.

Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam đồng thời trở thành một “khâu trung gian” giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BCA

Với vỏ bọc “tín đồ đạo Tin lành”, Nguyễn Văn Đài đã thường xuyên ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về “dân chủ”, “nhân quyền”.

Ngày 3/3/2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau khi được ra tù, vào ngày 5/3/2011, Nguyễn Văn Đài đã khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” (HAEDC) để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá trước đó.

Ngày 5/4/2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng thành viên của HAEDC bị TAND TP Hà Nội xét xử về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Nguyễn Văn Đài lĩnh án cao nhất là 15 năm tù và bị phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Với chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước ta, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án hình sự để cùng vợ xuất cảnh định cư tại Đức vì lý do chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài đã viết bản cam đoan có nội dung “Khi được sang Cộng hòa Liên bang Đức, tôi sẽ không hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, thời gian sinh sống tại Đức, cho rằng các cơ quan chức năng Việt Nam không thể điều tra, xử lý, Nguyễn Văn Đài đã tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền, kích động nhằm chống phá nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Văn Đài dùng các tài khoản mạng xã hội như tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh Youtube “Luật sư Nguyễn Văn Đài” công khai ý đồ hoạt động chống phá Việt Nam.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Đối tượng lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành của Chính phủ; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận.

Nguyễn Văn Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Nguyễn Văn Đài, ngày 18/11/2025, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa cố tình vượt qua giới hạn pháp luật

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã cố tình vượt qua giới hạn pháp luật, sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội.

Nhân dân cả trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng, mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm nhà nước và kích động chống phá. Quần chúng vô cùng bức xúc trước việc các đối tượng lợi dụng không gian mạng để gieo rắc thù hằn, làm hoang mang dư luận và gây tổn hại đến uy tín quốc gia.

Dư luận yêu cầu chính quyền phải có biện pháp mạnh tay, kiên quyết và nghiêm minh, xử lý đúng người đúng tội để bảo vệ sự thật, bảo vệ kỷ cương pháp luật và bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Đây là mong muốn chính đáng, thể hiện tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội.

Nhiều cựu cộng tác viên, những người từng nghe theo chúng, cũng đã tỉnh ngộ, mạnh dạn lên tiếng tố cáo, vạch trần thủ đoạn và âm mưu thật sự của các đối tượng. Ngay như bản thân đối tượng Đỗ Văn Ngà, đồng phạm với Lê Trung Khoa, quá trình làm việc với cơ quan chức năng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, đã viết đơn tố cáo hành vi viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam của Lê Trung Khoa, mong muốn người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những bài viết có nội dung sai sự thật trên trang “Thoibao.de”.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài (bên trái), Lê Trung Khoa (bên phải). Ảnh: BCA

Do đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài (các đối tượng đều có quốc tịch Việt Nam) là quyết định đúng đắn, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Không chỉ tại Việt Nam, mọi quốc gia trên thế giới không cho phép bất cứ một tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nếu cá nhân nào đó lợi dụng các quyền tự do, dân chủ của mình để phá hoại, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị pháp luật nghiêm trị, bất kể người đó là ai.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam kêu gọi các đối tượng sớm ăn năn, hối cải, quay trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.