Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của 30 ngân hàng thương mại trong nước đã đạt xấp xỉ 21,226 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm 2025, theo báo cáo tài chính riêng lẻ của các ngân hàng.

Trong đó, VPBank là ngân hàng tư nhân đầu tiên đạt ngưỡng triệu tỷ về tổng tài sản khi kết thúc quý II với 1,049 triệu tỷ đồng, tăng hơn 19% - mức tăng gần như cao nhất thị trường, chỉ xếp sau Nam A Bank (28,31%) và NCB (21%).

Hai ngân hàng tư nhân Techcombank và ACB cũng đang ngấp nghé chạm ngưỡng triệu tỷ đồng về quy mô tổng tài sản, lần lượt đạt 986 nghìn và 912 nghìn tỷ đồng. Nếu giữ đà tăng trưởng như hiện tại, việc Techcombank lọt top các ngân hàng có tổng tài sản triệu tỷ trong quý III/2025 là hoàn toàn khả thi.

VPBank là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất. Ảnh: Nam Khánh.

Nhóm Big5 ngân hàng có vốn nhà nước, gồm BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank và MB lần lượt đứng vững trong Top 5 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong đó, BIDV dẫn đầu với tổng tài sản đến 30/6 đạt 2,936 triệu tỷ đồng, tăng 8,35% so với đầu năm.

VietinBank đứng thứ hai với 2,581 triệu tỷ đồng, tăng 9,32%.

Các tài sản chính của ngân hàng, theo quy định tại Thông tư 210/2009/TT-BTC bao gồm: Tiền, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng, chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, đầu tư dài hạn khác; các tài sản phái sinh; các tài sản tài chính khác.

Agribank đứng thứ ba với 2,387 triệu tỷ đồng, tăng 6,95%/năm.

MB, ngân hàng gần đây được gắn với danh xưng “Big5”, có bước tiến vượt bậc khi tổng tài sản tăng 14,5% trong 6 tháng đầu năm, đạt 1,222 triệu tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn ngành.

Với tổng tài sản lên tới 10,11 triệu tỷ đồng, 4 ngân hàng Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) đã chiếm tới 47,57% tổng tài sản của 30 ngân hàng thương mại trong nước.

Nếu tính thêm MB, tổng tài sản của nhóm Big5 sẽ là 11,33 triệu tỷ đồng, chiếm tới 53,32% tổng tài sản của 30 ngân hàng.

Tính thêm con số của VPBank, tổng tài sản của nhóm Big6 sẽ lên tới 12,38 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của 6 ngân hàng có quy mô tài sản triệu tỷ chiếm tới 58,25% tổng tài sản của 30 ngân hàng.

Ngoài nhóm các ngân hàng nói trên, danh sách các ngân hàng có quy mô tổng tài sản trên 500.000 tỷ đồng còn có sự góp mặt của SHB (819.000 tỷ), Sacombank (800.000 tỷ), HDBank (768.000 tỷ), VIB (532.000 tỷ) và LPBank (514.000 tỷ).

Ở chiều ngược lại, có 4 ngân hàng đang ghi nhận tổng tài sản dưới 100.000 tỷ đồng, bao gồm: KienLong Bank (tổng tài sản 97,95 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%); BaoViet Bank (90,168 nghìn tỷ đồng, giảm 0,5%); PGBank (78,55 nghìn tỷ đồng, tăng 7,58%) và Saigonbank (35,75 nghìn tỷ đồng, tăng 5,55%).

Do sự suy giảm về chứng khoán đầu tư, hoạt động mua nợ và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, BaoViet Bank là ngân hàng duy nhất ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm, với mức giảm 0,5%; trong khi các chỉ tiêu khác đều tăng, như tiền mặt, tiền gửi và cho vay tại các TCTD khác, cho vay khách hàng.