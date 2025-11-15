Nhà báo Trần Thanh Hùng (trái) tại buổi giao lưu.

Ở phần chia sẻ đầu tiên, nhà báo Thanh Hùng nhắc lại quãng thời gian đặc biệt trong dịch bệnh COVID-19, khi đội ngũ làm phát thanh phải làm việc “3 tại chỗ” tại trụ sở đài.

Anh nói đó là giai đoạn khó quên, nơi tinh thần đồng đội, sự kiên cường và lòng biết ơn với lãnh đạo đài các thế hệ được nuôi dưỡng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Nếu không có những người thầy, những đàn anh đi trước và cả thính giả luôn ở phía bên sẽ không có một Trần Thanh Hùng của hôm nay”, nhà báo Trần Thanh Hùng xúc động nói.

"Hành trình dưới sóng", NXB Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành.

Từ trải nghiệm nghề và những câu chuyện phía sau micro, Hành trình dưới sóng (NXB Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành) được tác giả viết như một lát cắt trung thực về nghề phát thanh - nơi giọng nói vừa là công cụ chuyên môn vừa là cây cầu cảm xúc.

Cuốn sách gồm nhiều trang ký về nghề, đưa người đọc đi từ phòng thu VOH đến các chuyến công tác Trường Sa, Điện Biên, Cà Mau… nơi âm thanh của sóng biển, tiếng cười người lính, tiếng gió trên cao nguyên trở thành chất liệu để kể chuyện.

Trong phần giao lưu, nhiều trích đoạn được độc giả đọc lại, như những câu “ghi nhớ nghề” của chính tác giả: “Giọng nói có thể tan trong không gian, nhưng dư âm của nó ở lại trong lòng người”; hay “Phát thanh là nơi những câu chuyện nhỏ được đồng cảm và sẻ chia”.

Trong sách, các kỹ năng giữ năng lượng giọng nói, cách xử lý sự cố trực tiếp, phương pháp thực hiện podcast và bí quyết xây dựng cảm xúc khi dẫn chương trình được tác giả chia sẻ dễ hiểu.

Theo anh Hùng, nghề báo nói cần ba điều - trung thực, kỷ luật và một chút mộng mơ - để không đánh mất sự rung cảm ban đầu.

Một điểm nhấn được nhắc nhiều lần: đây không chỉ là hồi ký nghề mà còn là “cẩm nang thực tế” cho những ai muốn bước vào lĩnh vực báo nói, phát thanh hoặc làm podcast.

Sinh viên ngành báo chí, truyền thông giao lưu với tác giả.

Cuốn sách đưa ra các nguyên tắc tác nghiệp, cách cấu trúc chương trình, kỹ năng trò chuyện với thính giả, cũng như những bài học rút ra từ sự cố nghề nghiệp - từ mất tín hiệu, hết pin, cho đến áp lực thời lượng trực tiếp.

Theo tác giả, “muốn giọng nói ở lại trong lòng người nghe, trước hết phải thành thật với chính mình”.

Không khí giao lưu trở nên ấm áp khi đồng nghiệp và bạn đọc chia sẻ về dự bồi hồi nghe lại kỷ niệm về những chương trình từng gắn bó với chất giọng ấm áp của nhà báo Thanh Hùng. Nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn tiếp nối con đường phát thanh trong thời đại số, nơi podcast - radio - báo nói đang có sự cộng hưởng mạnh mẽ.

Kết thúc buổi ra mắt, Trần Thanh Hùng ký tặng sách và chụp hình lưu niệm cùng độc giả.

Anh bày tỏ: “Mong rằng Hành trình dưới sóng sẽ tiếp thêm năng lượng cho các bạn trẻ - để tin vào giọng nói của chính mình, không chỉ để vang lên mà để ở lại”.