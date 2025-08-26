Tác giả Huỳnh Mai Liên vừa ra mắt tập thơ Bốn mùa cờ bay (Nhã Nam xuất bản), được ví như một con sóng nhỏ hòa vào tình yêu lớn của dân tộc, trong những ngày Tháng Tám lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu quê hương từ những trang thơ mộc mạc mà sâu lắng.

Tác giả Huỳnh Mai Liên (áo dài trắng) tại lễ ra mắt sách.

Bốn mùa cờ bay được khơi nguồn từ những chuyến đi Trường Sa của tác giả và đồng nghiệp. Những kỷ niệm từ biển đảo - lời chào đất liền, tiếng còi tàu, trăng trên biển, tuổi thơ nơi đảo xa, đặc biệt là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã thôi thúc chị cầm bút.

Huỳnh Mai Liên chia sẻ với PV VietNamNet: "Bài thơ đầu tiên tôi viết cho tập này - Khúc quân hành anh hát, ra đời ngay trên tàu hướng về Trường Sa. Bài thơ đã được đọc trong chuyến hải trình tháng 5/2024, sau đó lại được các đồng nghiệp mang tới Trường Sa như một món quà nhỏ từ đất liền".

Không gian sự kiện có "Bảo tàng mini Trường Sa" cùng cây bàng vuông từ đảo, để người tham dự được cảm nhận trực tiếp hình ảnh thân thương mà tác giả nhắc tới trong cuốn sách.

Trong suốt hơn 1 năm, chị dành thời gian hiếm hoi giữa guồng quay bận rộn của công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam để viết. "Trên bàn làm việc của tôi luôn có một lá cờ nhỏ đóng con dấu từ đảo xa như một chỗ dựa bình yên. Có khi tôi viết ngay trên ghế đá dưới gốc cây xoài, giữa tiếng chim bồ câu. Tôi tin khi có đủ tình yêu, mình sẽ tìm ra cách viết, dù thời gian eo hẹp đến mấy" - tác giả tâm sự.

Tập thơ gồm 43 bài, mở đầu bằng Chào biển Đông và khép lại bằng một tình yêu vô tận về đất nước khi nhìn từ biển cả Việt Nam, Việt Nam. Với ngôn ngữ giản dị, nhạc điệu gần gũi như đồng dao, Bốn mùa cờ bay chạm tới mọi độc giả, từ em nhỏ trên ghế nhà trường cho tới người lớn vốn từng đi qua Trường Sa trong ký ức.

Đặc biệt, qua ánh nhìn trẻ thơ, Trường Sa hiện lên vừa hùng vĩ, vừa thân thương. Bên cạnh những trang thơ, cuốn sách còn được minh họa bởi con gái của tác giả - họa sĩ nhí Mai Khuê.

Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh nhận định: "Bốn mùa cờ bay nhẹ nhàng kể lại chuyện đảo xa, tinh khôi như sương mai. Những hình ảnh đời thường như cây dưa hấu ra quả giữa khô mặn, chú chó nhỏ bên lính đảo, hay tiếng gà gáy mở ngày mới… đều chan chứa sự sống và tình người. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện nhiều lần trong tập thơ, khẳng định chủ quyền và gợi niềm tự hào thiêng liêng".

Huỳnh Mai Liên cho rằng mỗi cuốn sách ra đời đều mang trong nó lý do và thôi thúc riêng: "Tôi không đặt nặng thông điệp mà chỉ muốn kể những câu chuyện của Trường Sa bằng thơ. Với trẻ nhỏ, những câu chuyện này có thể trở thành bài học đầu tiên về tình yêu quê hương. Với người lớn, có lẽ đó là niềm tự hào được khơi gợi lại".

Tác giả Huỳnh Mai Liên.

Ba năm gần đây, mỗi năm Huỳnh Mai Liên đều ra mắt một tác phẩm mới. Chị không cho rằng mình "viết dồn dập", mà coi đó là hành trình lao động bền bỉ: "Mỗi cuốn sách là một chặng đường nhiều nỗ lực, có khi cả sự đánh đổi sức khỏe. Nhưng niềm vui khi tác phẩm chạm tới trái tim độc giả khiến tôi quên đi những mệt mỏi".

Không chỉ viết cho thiếu nhi, thơ của chị cũng lay động người lớn. Như chính tác giả nói: "Tôi cũng là một độc giả yêu văn học thiếu nhi. Thế giới trẻ em lấp lánh, nhân văn, đôi khi còn dạy chúng ta những bài học giản dị nhưng sâu sắc".