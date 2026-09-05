Gõ cửa thăm nhà tập 300:

Phong tục lạ

Tại xã Nhữ Khê (Tuyên Quang), vợ chồng anh Âu Văn Hòa (46 tuổi, dân tộc Cao Lan), Đoàn Thị Kiều (41 tuổi) được nhiều người biết đến là những lương y. Mới đây, anh Hòa còn được cộng đồng mạng gọi là "bố chồng quốc dân".

Điều này bắt nguồn từ việc anh Hòa hết lòng yêu thương, chăm sóc con dâu, cháu nội.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 300, Đào Thu Hường (21 tuổi) chia sẻ những tình cảm của mình về người bố chồng đặc biệt.

Vợ chồng anh Hòa trong chương trình Gõ cửa thăm nhà

Hường quen biết, yêu thương con trai của anh Hòa qua mạng xã hội từ khi còn ít tuổi. Những lần đầu về thăm nhà chồng tương lai, Hường rụt rè, chỉ dám đứng từ xa.

Biết chuyện, vợ chồng anh Hòa mở lời, muốn con trai đưa bạn gái về ra mắt. Hường kể: “Một lần, trong lúc đi chơi, chồng bảo tôi đứng chờ ở quán nước.

Tôi ngỡ anh sẽ đưa mình đi đâu đó. Không ngờ, anh về nhà chuẩn bị cho việc đưa tôi đến ra mắt bố mẹ mình”.

Trong buổi gặp đầu tiên, Hường ấn tượng bởi thấy bố mẹ chồng tương lai rất trẻ, hiền hậu và dễ tính. Cũng trong buổi gặp này, vợ chồng anh Hòa ngỏ lời muốn đến thăm gia đình Hường để hợp thức hóa mối quan hệ của đôi trẻ.

Sau đó, hai gia đình gặp gỡ. Tám tháng sau, Hường về làm dâu. Là người Kinh, Hường từng bỡ ngỡ khi làm quen với nếp sinh hoạt của gia đình chồng. Thấy nhà chồng đặt bàn thờ trong phòng ngủ, cô không khỏi bất ngờ.

Hường cho biết, lần đầu tiên thấy trong phòng ngủ có bàn thờ, bát hương, cô rất sợ

“Nhìn thấy bàn thờ, có bát hương, tôi sợ lắm vì không biết đây là bàn thờ gì, thờ ai, để trong phòng ngủ của mình với mục đích gì. Sau đó, bố chồng tôi giải thích đây là phong tục của người Cao Lan.

Bàn thờ này gọi là bàn mụ, một tập tục cầu mong các bé hay ăn chóng lớn. Bàn thờ này sẽ được thắp hương mỗi năm 1 lần vào đêm giao thừa và thắp hương đến khi đứa bé đủ 18 tuổi. Sau khi được bố chồng giải thích, tôi không còn sợ nữa”, Hường chia sẻ.

“Bố chồng quốc dân”

Về làm dâu từ khi còn rất trẻ, Hường được bố mẹ chồng yêu thương, chỉ dạy từng chút một. Chị Kiều hướng dẫn, chỉ dạy con dâu các phong tục, tập quán của gia đình chồng.

Trong khi đó, anh Hòa lắng nghe, giải quyết những mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai, giữa con dâu và bố mẹ chồng. Anh còn tinh tế tìm “ông bà tháu” (bố mẹ đỡ đầu) cho Hường để con dâu luôn có chỗ dựa tinh thần, được bảo vệ mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

“Vợ chồng tôi không có con gái nên xem con dâu như con gái ruột. Khi con về làm dâu, chúng tôi cũng hướng dẫn, dạy dỗ con như dạy con gái của mình. Đổi lại, con dâu thấu hiểu, bỏ qua rào cản mẹ chồng nàng dâu”, anh Hòa chia sẻ.

Khi Hường mang thai, sinh nở, anh Hòa nổi tiếng khắp vùng vì tự tay chăm sóc con dâu, cháu nội. Vì việc này, anh được cộng đồng mạng tặng biệt danh "bố chồng quốc dân".

Theo anh Hòa, trong phong tục người Cao Lan, phụ nữ sau sinh ở cữ 42 ngày. Trong 42 ngày này, bố mẹ chồng thay nhau chăm sóc con dâu.

Sau khi Hường sinh mổ trở về, anh Hòa tự tay đun nồi lá thảo dược cho con dâu tắm, uống mỗi ngày để phục hồi sức khỏe.

Hường cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng thương yêu như con ruột

Anh cũng đi chợ, chuẩn bị các bữa ăn cho con dâu rồi cùng vợ chăm cháu nội. Con đầu lòng của Hường đa phần được bố mẹ chồng chăm sóc, ẵm bồng.

Vợ chồng anh Hòa chỉ đưa cháu nội cho con dâu khi bé đòi ăn. Giai đoạn bé khóc dạ đề, vợ chồng anh cũng thức trắng đêm hỗ trợ, không để con trai, con dâu vất vả.

Đến khi sinh bé thứ 2, Hường càng thấu hiểu nỗi cực khổ chăm con đêm. Bố mẹ chồng lúc này đang giúp Hường chăm cháu đầu, không đỡ đần được nhiều như trước. Dù vậy, những lúc con dâu cần, bố mẹ chồng vẫn có mặt hỗ trợ khiến Hường xúc động, biết ơn.

Cuối chương trình, Hường bộc bạch: “Về làm dâu, được bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc như con ruột, tôi rất hạnh phúc.

Nhiều người lo ngại khi thấy tôi lấy chồng sớm. Thế nhưng hiện nay tôi lại thấy mình rất may mắn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn cuộc sống như bây giờ”.

Ảnh: Chụp màn hình chương trình