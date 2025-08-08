Mức giá “tốt nhất lịch sử” trong hệ sinh thái Vinhomes

Là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm với các sản phẩm của Vinhomes, ngay sau khi nghe thông tin về Vinhomes Green City, chị Hải Hà (Hà Nội) đã bay vào Nam để xem xét thực tế. Sau khi được mục sở thị dự án và tìm hiểu về tiềm năng của khu vực Tây Bắc TP.HCM, chị Hà đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại thị trường mới.

“Điều khiến tôi ấn tượng là vị trí kết nối thuận tiện và hệ thống tiện ích rất đầy đủ, giống như những gì tôi từng trải nghiệm ở Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội và Hưng Yên. Với mô hình tích hợp và pháp lý rõ ràng, đây là một khoản đầu tư có thể nắm giữ lâu dài”, chị Hải Hà chia sẻ.

Chị Hải Hà (Hà Nội) đặt nhiều kỳ vọng vào tiềm phát triển lâu dài của Vinhomes Green City

Có mặt tại văn phòng bán hàng của Vinhomes Green City, cũng không khó để nhận ra nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận, mang theo kỳ vọng về một không gian sống chất lượng cho cả gia đình. Từ Gò Vấp, TP.HCM, anh Võ Hòa Bình cho biết, Vinhomes Green City đã mang tới cơ hội để biến ước mơ của anh thành hiện thực.

“Với nhu cầu tìm một nơi ở lâu dài cho gia đình, tôi mong muốn sở hữu một căn nhà tại Vinhomes - nơi không chỉ đáp ứng đầy đủ tiện ích sống, mà còn mang lại sự yên tâm về môi trường, an ninh và chất lượng cuộc sống. Đó là lý do tôi đặc biệt quan tâm đến Vinhomes Green City - một lựa chọn phù hợp để an cư bền vững”, anh Bình chia sẻ.

Anh Võ Hòa Bình đang tìm kiếm không gian sống chất lượng tại Vinhome Green City

Sự quan tâm của khách hàng từ Bắc và Nam đã giúp dự án đầu tiên của Vinhomes tại thị trường tây bắc TP.HCM thiết lập kỷ lục: hơn 2.000 căn có chủ chỉ sau 24 giờ mở ráp căn - con số tương đương gần 50% tổng quỹ căn của dự án.

Theo bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc VietnamGroove - đại lý phân phối dự án, kỷ lục thanh khoản của Vinhomes Green City là điều dễ hiểu. Sự xuất hiện của Vinhomes Green City là bước đi chiến lược của chủ đầu tư tại khu vực đang được tái cấu trúc mạnh mẽ về hạ tầng như Tây Bắc TP.HCM. Với vị trí trung tâm Hậu Nghĩa - Long An (cũ), kết nối trực tiếp đến các trục vành đai và cao tốc liên vùng, dự án hội tụ đủ điều kiện để phát triển thành một đô thị sôi động trong 1-2 năm tới.

“Mức giá cũng là một điểm đột phá, chỉ từ 4-5 tỷ đồng cho một căn nhà phố - một mức giá chưa từng có trong hệ sinh thái Vinhomes trước đây. Đây là cơ hội hấp dẫn cho những khách hàng có nhu cầu ở thực, cũng như nhà đầu tư trung hạn đang tìm kiếm biên độ tăng giá tốt”, bà Hằng bổ sung.

Hạ tầng - tiện ích - chính sách: “Kiềng 3 chân” tạo sức hút

Nằm ở vị trí trung tâm Đức Hòa (Long An cũ) - cửa ngõ tây bắc TP.HCM, kết nối trực tiếp với TP.HCM và Tây Nam Bộ, Vinhomes Green City hưởng lợi lớn từ hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, với tỉnh lộ DT.823D (đã thông xe kỹ thuật tháng 4/2025); Vành đai 3 đoạn qua Long An (cũ) dài gần 7km dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12; Vành đai 4 (dự kiến khởi công 2026 - hoàn thành 2028); cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (khởi công tháng 9/2025)... Đây là những tuyến hạ tầng sẽ về đích trong vòng 2 - 3 năm tới, trùng khớp với thời điểm Vinhomes Green City hoàn thiện 70% khu đô thị và bàn giao hơn 1.500 căn nhà đầu tiên.

Vinhomes Green City thừa hưởng “gen trội” của các siêu dự án Vinhomes ra mắt trước đó. Ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, sức hút và sự khác biệt của Vinhomes Green City còn đến từ mô hình “All-in-One” lần đầu xuất hiện tại tây bắc TP.HCM, với hệ sinh thái xanh - sang - đẳng cấp, với 35,8 ha cây xanh - mặt nước, hồ trung tâm 8,2ha, 5 công viên chủ đề, trường Vinschool, TTTM Vincom 4ha, hệ thống sân thể thao, các tuyến phố thương mại đa dạng chủ đề… tạo thành một không gian sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh lý tưởng.

Ngay lúc này, khách hàng đang dồn sự chú ý tới khu The Swan Lake chuẩn bị ra mắt. Đặt trái tim đại đô thị, The Swan Lake sở hữu những mảng xanh quý giá gồm công viên trung tâm The Green Lake 8ha sở hữu diện tích mặt nước lên tới 5,2ha, 4 công viên đa dạng chủ đề, hứa hẹn trở thành “nơi mong đến, chốn mong về”, thiết lập chuẩn sống tiện nghi mà yên bình, trong lành cho cư dân hiện đại.

Dự án càng tăng thêm sức hút với chính sách giãn xây hiếm có. Với số vốn tự có chỉ từ 550 triệu đồng, tương đương 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, khách hàng đã có thể sở hữu một căn nhà phố mang thương hiệu Vinhomes. Phần còn lại, người mua được hỗ trợ vay tới 85%, miễn lãi suất và không phải trả gốc trong 24 tháng. Chiến lược tài chính này giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền hiệu quả, chờ đợi tài sản tăng giá khi toàn khu đi vào vận hành năm 2027.

“Có trong tay căn nhà trong lòng Vinhomes Green City lúc này giống như vừa nắm giữ tấm vé thông hành tham gia một hành trình triệu phú, vùa tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Tôi tin rằng đây là cơ hội để nắm giữ một trong những sản phẩm thành công nhất của thập kỷ tới”, ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc LUX Holdings, nhận định.

Thế Định