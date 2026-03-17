Hôm nay (17/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huệ (SN 1986, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ trước năm 2023, bà Trần Thị Huệ kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc online (tự phát trên mạng xã hội). Bị cáo không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn. Khi có khách đặt hàng, bà Huệ sẽ tìm mua lại các sản phẩm trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch.

Đến khoảng đầu năm 2023, bà Huệ bắt đầu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng và bị thua lỗ. Bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn huy động vốn của nhà đầu tư để kinh doanh hàng hóa online, sau đó lấy tiền góp vốn kinh doanh của họ dùng để đánh bạc, tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Từ khoảng tháng 4/2023, bà Huệ quen biết chị Phạm Thị M. (SN 1984, ở Hà Nội) rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của chị này.

Cụ thể, sau thời gian quan biết, Huệ tự giới thiệu bản thân kinh doanh buôn bán online và rủ chị M. góp vốn hợp tác làm ăn. Huệ nói rằng bị cáo có đầu mối nhập thực phẩm chức năng và mỹ phẩm Hàn Quốc rồi đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng để chị M. góp vốn, không thỏa thuận lợi nhuận cụ thể.

Bị cáo chủ động ước tính tiền lợi nhuận chị M. được hưởng rồi thông báo với chị M. Thời gian đầu, chị M. chuyển tiền cho Huệ theo giá trị đơn hàng Huệ đưa ra và được bị cáo chuyển lại đầy đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận như hứa hẹn.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, Huệ tự tạo ra các đơn hàng khống hoặc nếu có đơn hàng thật thì Huệ sẽ báo chênh số lượng, giá trị đơn hàng lên gấp nhiều lần để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Bà Huệ chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền mà bị hại góp vốn để mua bán hàng hóa, số tiền còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc qua mạng.

Ban đầu, bị cáo thắng bạc nên đã trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ cho nạn nhân. Đến tháng 7/2023, Huệ đánh bạc thua nhiều, không có tiền trả. Khi số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng thì chị M. không đồng ý góp tiền cho Huệ nữa.

Để có tiền tiếp tục đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Huệ nhờ người phụ nữ tên Hoàng Thị Thúy đưa ra thông tin về việc đang có nhiều hàng ở kho, mời chị M. hợp tác, góp vốn buôn bán. Huệ lập nhóm Zalo “Thúy An Cung” gồm 3 thành viên có Huệ, chị Thúy và chị M. để trao đổi thông tin.

Do tin tưởng nên từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2023, chị M. tiếp tục chuyển hơn 4,4 tỷ đồng tiền hàng cho chị Thúy, để rồi sau đó Thúy chuyển lại cho Huệ. Cáo trạng xác định, bà Huệ chuyển lại cho nạn nhân hơn 2,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Có tiền, bị cáo lại dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Với chiêu trò trên, bà Huệ còn chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H. (SN 1985) và anh Trịnh Đình H. (SN 1982) số tiền hơn 516 triệu đồng. Tổng cộng Huệ chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của các nạn nhân.

Theo lời khai của bị cáo, từ đầu năm 2023 đến tháng 10/2023, Huệ đã dùng hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc. Trước đó, năm 2024, người phụ nữ này từng bị TAND huyện Đông Hưng (cũ), Thái Bình xử phạt 9 năm 6 tháng tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.