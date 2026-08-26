Hôm nay (26/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, ở Hưng Yên) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Huyền vốn không nghề nghiệp nhưng do cần tiền tiêu, "nữ quái" này nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc "dụ" người góp vốn đầu tư vào các dự án.

Năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, Huyền quen biết bà Hoàng Lệ T. (SN 1976, ở phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng nhóm bạn của bà T. gồm các bà Nguyễn Hương G. (SN 1982), Nguyễn Thị V. (SN 1976) và Hồ Thị Thanh H. (SN 1977, đều ở Hà Nội).

Quá trình quen biết với nhóm của bà T., Huyền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo các bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được ưu tiên giao cho làm nhiều dự án trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

Tháng 4/2022, "nữ quái" nói với hai bà T. và G. về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký một lãnh đạo tại Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán, Đồng Nai.

Bị cáo Trịnh Thị Huyền tại tòa. Ảnh: TN

Huyền rủ hai bà T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và cả 2 bà đã đồng ý. Bà T. góp 1 tỷ đồng, còn bà G. góp 700 triệu đồng.

Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho bà T. 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho bà G. 700 triệu đồng tiền gốc cùng 205 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Thấy lần đầu góp vốn làm ăn thuận lợi, bà G. chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc để lại cho Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Thấy 2 bà tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình được giao làm các dự án logistics ở TP Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để “dụ” hai người tiếp tục đầu tư.

Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là thật, từ tháng 4/2022 - 3/2025, các bà T., G., V. và H. đều chuyển tiền góp vốn để mua bất động sản. Tổng cộng, 4 người phụ nữ đã chuyển cho bị cáo 26 tỷ đồng. Trong đó, bà T. đã chuyển 19,4 tỷ đồng, bà G. chuyển 2,6 tỷ đồng, bà V. chuyển 500 triệu đồng và bà H. chuyển 3,5 tỷ đồng cho bị cáo.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hằng tháng, Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại. Theo cáo trạng, số tiền bị cáo Huyền còn chiếm đoạt của 4 nhà đầu tư là gần 19 tỷ đồng.