Sau giai đoạn dài tăng trưởng nóng tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư bắt đầu “Nam tiến” - chuyển hướng dòng vốn vào các đô thị vệ tinh TP.HCM như Đồng Nai, Tây Ninh (Long An)… nơi hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh mẽ và mặt bằng giá vẫn còn ở “vùng trũng”.

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) được phê duyệt triển khai là điểm sáng hạ tầng phía Đông TP.HCM gây chú ý trong những ngày gần đây. Ảnh: Hoàng Bình

Dòng tiền đầu tư bất động sản đổ vào Nam

Thị trường bất động sản phía Nam, bao gồm TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, đang trở thành "nam châm" hút vốn khổng lồ từ cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp đến từ miền Bắc. Dịch chuyển "Nam tiến" này không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một chiến lược đầu tư trọng yếu, báo hiệu một chu kỳ phát triển mới cho bất động sản khu vực vốn là đầu tàu kinh tế của quốc gia.

Là doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Hà Nội, anh Trần Văn Đức (45 tuổi) cho biết do đầu tư bất động sản phía Bắc giai đoạn này không còn hấp dẫn như trước nên anh tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở khu vực phía Nam. Khi tìm hiểu, anh Đức ấn tượng với thị trường địa ốc Đồng Nai, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP.HCM. Nhà đầu tư này cho hay đã tìm hiểu kỹ và quyết định xuống tiền đầu tư vào Izumi Canaria - phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai), do Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển.

"Izumi Canaria thu hút tôi vì là phân khu compound riêng tư, có thiết kế đẹp, liền kề sông nước, nhưng quan trọng nhất là pháp lý đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Vị trí nằm ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM với mức giá hấp dẫn kèm chính sách thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa dòng tiền đầu tư trung hạn", anh Đức nói.

Izumi Canaria thu hút sự chú ý của thị trường. Ảnh phối cảnh dự án. Ảnh phối cảnh

Tương tự, chị Trần Diễm Loan (52 tuổi, Hà Nội) có vốn nhàn rỗi nên mong muốn tăng trưởng vốn an toàn, tránh lạm phát và bão hòa thị trường miền Bắc. Được người quen giới thiệu, chị Loan nhận thấy Đồng Nai là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ Sân bay quốc tế Long Thành và các dự án cao tốc (Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành…). Đây cũng là "cửa ngõ" logistic mới của cả nước, hứa hẹn giá trị đất tăng theo hạ tầng.

“Tôi ưu tiên các dự án có thương hiệu lớn và minh bạch pháp lý ngay từ đầu nên đã chọn Izumi City tại Đồng Nai. Dự án bài bản thường có thanh khoản tốt và kỳ vọng giá tăng nhanh khi hạ tầng hoàn thiện”, chị Loan chia sẻ.

Theo anh Trần Văn Tuấn, đại diện một sàn môi giới bất động sản ở TP.HCM, từ đầu năm đến nay, có đến 20-30% khách hàng đầu tư phía Bắc tìm hiểu và trực tiếp vào thăm dự án, đầu tư các sản phẩm bất động sản ở Đồng Nai, TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ và Long An cũ. Theo anh Tuấn, tại Hà Nội và các thành phố lớn phía Bắc, nguồn cung đất nền ngày càng khan hiếm và mức giá đã neo ở ngưỡng rất cao nên nhà đầu tư tìm kiếm các thị trường có biên độ lợi nhuận kỳ vọng cao hơn ở khu vực phía Nam.

Các sự kiện mở bán của Izumi City thu hút đông đảo khách hàng quan tâm

Nhà đầu tư “tiến vào” các khu vực có dư địa tăng trưởng cao

Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy đến cuối quý III/2025, khoảng 30% lượng giao dịch tại khu vực phía Nam đến từ nhà đầu tư miền Bắc, tăng 10% so với quý II và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tại các dự án của chủ đầu tư lớn có mặt bằng giá đang "trũng" hơn so với thị trường Hà Nội. VARS IRE ghi nhận một số dự án thậm chí tăng 5% chỉ trong một tuần khi xuất hiện thông tin hạ tầng tích cực.

Theo đánh giá của quản lý bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM, dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang “ngược dòng” vào Nam. Trong đó, khu vực Bình Dương, Long An (cũ) và Đồng Nai chiếm khoảng 10-20% tỉ lệ nhà đầu tư phía Bắc trong các giao dịch bất động sản.

Nhà phố Izumi Canaria giá chỉ từ 7,2 tỷ đồng cùng lịch trình thanh toán giãn tiến độ lên đến 36 tháng là cơ hội cho các nhà đầu tư miền Bắc tham gia thị trường phía Đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh thị trường đang "dần phục hồi", tọa độ được nhà đầu tư chú ý hàng đầu là khu vực phía Nam. Khu vực phía Nam có sự khởi sắc tương đối tốt, xét về chỉ số tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư hạ tầng và dư địa tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, các dự án lớn ở phía Nam, ví dụ Izumi City của Nam Long đang mở bán trở thành “tọa độ” hấp dẫn các nhà đầu tư.

