Mới đây, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Theo dự thảo, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Song, trong văn bản gửi Bộ GD-ĐT góp ý về dự thảo trên, Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo không có cơ sở chính trị, pháp lý.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ với VietNamNet ngày 14/11, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho rằng “hệ số lương đặc thù” là giải pháp chính sách cụ thể và có căn cứ chính trị, pháp lý.

Theo ông, 29 năm qua, chủ trương “lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” và ngoài lương, nhà giáo “có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng” luôn được xác định là nhiệm vụ, giải pháp nhất quán trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng.

Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục; trong đó nêu rõ: “Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo”.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, quy định “hệ số lương đặc thù” không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành.

Ông Đức cho hay, quy định về lương độc lập với quy định về chế độ phụ cấp. Về lương, Quốc hội quy định “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. “Quy định này chỉ liên quan đến thang lương mà nhà giáo được xếp, không liên quan đến các loại phụ cấp mà nhà giáo đang được hưởng”, ông Đức nói.

Song, theo ông Đức, lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thậm chí đa số nhà giáo đang có lương xếp ở thang lương thấp hơn.

Cụ thể, 12% nhà giáo được xếp lương theo 3 nhóm: A1, A2.1, A3.1, nhưng gần như 100% viên chức các ngành, lĩnh vực khác (như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, văn hóa - thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông...) đang được xếp ở 3 nhóm này.

Trong số đó, chỉ có tối đa 1,17% nhà giáo cao cấp (hạng I) được xếp thang lương cao nhất (gồm A3.1 và A3.2). Những ngành khác có tối đa 10% viên chức được xếp thang lương A3.1.

Như vậy, 88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác. Những nhà giáo này có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 6,78; trong khi viên chức các ngành khác có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 8,0 (cao hơn gấp khoảng 1,18 lần). Trong khi đó, trừ viên chức ngành y tế và khoa học - công nghệ, viên chức các ngành khác chỉ yêu cầu trình độ đào tạo đại học ở cả 3 hạng.

Cùng với đó, 100% giáo viên mầm non đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

“Nhìn vào thực tại cách xếp lương này, chúng ta chưa thấy nghề giáo thực sự là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo có vẻ như 'giản đơn' hơn so với hoạt động nghề nghiệp của viên chức các ngành khác. Trong khi thực tế 'sự nghiệp trồng người' đòi hỏi nhà giáo phải có sự tận tâm, yêu nghề, yêu trò; có kiến thức sâu rộng, kỹ năng sư phạm, khả năng giao tiếp, ý thức tự học, năng lực cập nhật liên tục và phải xây dựng được hình ảnh người thầy mẫu mực...”, ông Đức nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, việc xếp lương của nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp không phải là một ân huệ mà là đãi ngộ xứng đáng.

“Việc trả lương cao là một cách công nhận giá trị của một nghề nào đó. Với đặc thù lao động đặc biệt, tạo ra sản phẩm là tri thức và lực lượng lao động có trình độ cao, đảm đương vai trò ‘quyết định tương lai của dân tộc’ như Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành thì việc ‘có hệ số đặc thù’ để lương nhà giáo cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp là một đãi ngộ xứng đáng đối với vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhà giáo”, ông Đức nói.

Vì vậy, ông Đức cho hay Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung quy định thể hiện sự nhất quán chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về lương của nhà giáo.