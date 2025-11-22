Khởi nguồn của bản sắc Tohoku

Nhà hàng TOHOKU lấy cảm hứng từ vùng Đông Bắc Nhật Bản, gồm sáu tỉnh Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi và Yamagata. Vùng đất này nổi bật với thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu khắc nghiệt và là nơi hình thành những con người bền bỉ, kiên cường. Văn hóa ẩm thực tại đây phát triển song song cùng nông nghiệp bền vững và các ngành công nghiệp địa phương, trở thành biểu tượng tinh hoa của xứ sở mặt trời mọc. Từ niềm cảm hứng ấy, TOHOKU Japanese Restaurant ra đời với mục tiêu đưa trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản cao cấp đến thực khách Việt.

Không gian tại TOHOKU được thiết kế tỉ mỉ, đề cao sự tối giản, tự nhiên và tinh tế. Nội thất chủ đạo là gỗ trầm, kết hợp ánh sáng vàng dịu và cách bài trí đối xứng. Hệ thống bàn được bố trí đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng: Bàn đôi cho 2 người, bàn nhóm nhỏ, bàn cho gia đình cùng các phòng riêng phục vụ những buổi tiếp khách, gặp gỡ đối tác hay các cuộc hẹn quan trọng.

Thực đơn tại TOHOKU được xây dựng đa dạng, phù hợp khẩu vị nhiều nhóm khách hàng. Bên cạnh món sashimi đặc trưng của ẩm thực Nhật, thực đơn của nhà hàng còn nhiều món chín được chế biến theo khẩu vị tiếp cận với thực khách Việt. Tất cả món ăn đều sử dụng nguyên liệu tinh tuyển, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đảm bảo độ tươi ngon và hương vị ổn định.

Hiện TOHOKU đã có mặt tại Nghệ An, Hải Phòng và TP.HCM và dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội trong năm 2026. Mục tiêu của thương hiệu là xây dựng một chuỗi nhà hàng Nhật cao cấp tại Việt Nam, tập trung vào chất lượng món ăn, không gian và dịch vụ, thay vì mở rộng ồ ạt hay chạy theo quảng bá rầm rộ. Các chi nhánh đều duy trì tiêu chuẩn đồng nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

TOHOKU Japanese Restaurant được nhìn nhận như một nhịp cầu gắn kết giữa di sản ẩm thực Nhật Bản và trải nghiệm của thực khách Việt Nam. Qua đó góp phần xây dựng phát triển một Việt Nam thịnh vượng với những giá trị bền vững.

