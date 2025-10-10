Lúc 16h chiều nay (10/10), Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố, bà Maria Corina Machado là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2025 “vì những nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela”.

Bà Maria Corina Machado. Ảnh: Maria Corina Machado/Mạng xã hội X

Thông cáo của Ủy ban Nobel Na Uy viết: “Là một nhà lãnh đạo trong phong trào dân chủ ở Venezuela, bà Maria Corina Machado là một trong những ví dụ phi thường nhất về lòng dũng cảm của người dân Mỹ Latinh thời gian gần đây. Bà Machado là một biểu tượng quan trọng, mang tính thống nhất… Bà Maria Corina Machado đã cho thấy các cách thức dân chủ cũng chính là những phương thức của hòa bình. Bà ấy là hiện thân của hy vọng về một tương lai, nơi các quyền cơ bản của công dân được bảo vệ và tiếng nói của họ được lắng nghe”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, năm ngoái, bà Machado đã được Liên minh châu Âu (EU) trao tặng Giải thưởng Sakharov “vì đại diện cho người dân Venezuela chiến đấu để khôi phục sự tự do và nền dân chủ”.

Giải Nobel Hòa bình năm 2025 thực hiện mong muốn của Alfred Nobel là ghi nhận những nỗ lực đóng góp cho nền hòa bình của nhân loại.