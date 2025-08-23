Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Arabiya, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết chính quyền nước này và Armenia sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump giành giải Nobel Hòa bình vì "thực sự xứng đáng”.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và ông Trump hôm 8/8. Ảnh: Nhà Trắng

“Ông Trump đã tạo ra sự ‘kỳ diệu’ ở châu Phi, châu Á và khu vực Nam Caucasus. Đó là tính cách và bản chất của ông ấy khi muốn hòa bình. Ông Trump là một người hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh truyền thống về một nhà lãnh đạo phương Tây, khi ông ấy rất thân thiện”, ông Aliyev phát biểu.

Tổng thống Azerbaijan sau đó khẳng định luôn có thái độ tích cực đối với nhà lãnh đạo Mỹ Trump.

Hồi đầu tháng này, ông Trump đã tiếp đón Tổng thống Azerbaijan Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Nhà Trắng, đồng thời tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử" để kết thúc cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa Baku và Yerevan.

Theo kênh Al Arabiya, nguyên thủ của một số quốc gia thời gian qua đã công khai đề cử ông Trump tranh giải Nobel Hòa bình. Hồi đầu tháng 7, khi dùng bữa tối tại Nhà Trắng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo về việc đề cử ông Trump. “Ông Trump đang kiến tạo hòa bình ngay lúc này, tại một quốc gia, ở khu vực này tới khu vực khác”, ông Netanyahu nói.