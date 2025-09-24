Theo đài RT, ông Macron nhận xét như trên hôm 23/9, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp BFMTV bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York, Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Bloomberg

Ông Macron bày tỏ: "Tôi thấy một Tổng thống Mỹ năng động, mong muốn hòa bình... muốn giành giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, ông ấy chỉ có thể thắng giải Nobel Hòa bình nếu chấm dứt được cuộc xung đột ở Dải Gaza". Tổng thống Pháp thúc giục người đồng cấp Mỹ gây áp lực buộc Israel phải dừng các hoạt động quân sự và đảm bảo tự do cho các con tin bị Phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ.

Ông Macron cũng bác bỏ phát biểu của ông Trump rằng việc Pháp công nhận Nhà nước Palestine đồng nghĩa với "quà tặng cho Hamas". Theo Tổng thống Pháp, việc công nhận đó giúp củng cố chính quyền Palestine và cô lập nhóm Hamas.

Ông Macron thừa nhận, mặc dù Pháp công nhận Nhà nước Palestine nhưng Mỹ vẫn nắm giữ đòn bẩy quyết định: "Chỉ có một người có thể làm được điều gì đó trong tình hình hiện tại. Đó là Tổng thống Mỹ".

Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Trump đã nhắc lại quan điểm lâu nay rằng, ông đáng lẽ phải được trao giải Nobel Hòa bình vì đã giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột không hồi kết.

Ông Trump đã lên án các nước công nhận Nhà nước Palestine, cho rằng đó là phần thưởng cho những hành động tàn bạo khủng khiếp, gồm cả vụ Hamas đột kích xuyên biên giới vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng. Ông Trump khẳng định bản thân rất tích cực trong việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng lập luận rằng Hamas đã nhiều lần từ chối những đề nghị hợp lý để kiến tạo hòa bình.

Quân đội Israel hiện cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza. Cơ quan y tế Gaza thống kê, số nạn nhân tử vong tại khu vực này đã vượt quá con số 65.300 người.