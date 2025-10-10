Theo hãng tin Zvezda, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 đã thể hiện sự bất bình về giải Nobel Hòa bình của người tiền nhiệm Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.

"Giải thưởng Nobel hòa bình của ông Obama là không công bằng, ông ấy không thực sự có công lao nào. Giải thưởng đó được trao cho ông Obama chỉ vài tháng sau khi đắc cử", ông Trump phát biểu.

Ông Trump khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng được nhận giải giải Nobel Hòa bình vì đã giúp giải quyết nhiều cuộc xung đột trên thế giới trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. "Tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng tôi chắc chắn một điều: Chưa từng có ai trong lịch sử có thể chấm dứt 8 cuộc xung đột chỉ trong 9 tháng", ông Trump nói.

Tổng thống Trump phàn nàn về giải Nobel Hòa bình của ông Obama. Ảnh: FT

Cùng ngày 9/10, ông Obama đã đăng tải lên mạng xã hội một thông điệp chúc mừng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, nhưng không nhắc tới ông Trump. Ông Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Mỹ đương nhiệm sau đó đã trích dẫn lại bài đăng của ông Obama, kèm theo ghi chú: "Hãy để tôi viết nốt phần còn lại cho ông Obama: Cảm ơn Tổng thống Trump".

Theo giới quan sát, dù ông Trump đã nhận được đề cử từ nhiều nguyên thủ và chính trị gia trên khắp thế giới, nhưng triển vọng nhà lãnh đạo Mỹ thắng giải vẫn không rõ ràng.

Vào năm 2009, ông Obama đã được trao giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực thúc đẩy giải trừ hạt nhân và ủng hộ ngoại giao đa phương. Tuy vậy, đây là một giải thưởng gây ra nhiều phản ứng trái chiều và bản thân ông Obama cũng bày tỏ bất ngờ khi nhận giải. Trước ông Obama, có 3 Tổng thống Mỹ khác từng nhận được giải thưởng này là Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson và Jimmy Carter.