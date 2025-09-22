Nhà mạng phải hướng dẫn người dân cách cài đặt để điện thoại có thể tự động chuyển vùng dịch vụ giữa các mạng viễn thông di động và cung cấp danh sách các trạm BTS chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 cho người dân biết, để đến sạc pin điện thoại.

Bộ KH&CN vừa phát công điện yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông và có phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các công điện nêu trên và tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ.

Theo đó, sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố là đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn phối hợp triển khai đồng bộ các phương án ứng phó kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh và chính quyền địa phương để chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão.

Bên cạnh đó, xác định các khu vực bị mất liên lạc do ảnh hưởng của bão để phối hợp với Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai roaming giữa các mạng, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với bão.

Các doanh nghiệp viễn thông phải tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão, lên phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra và tập trung gia cố nhà trạm, cột ăng-ten, trạm thu phát sóng di động, các tuyến truyền dẫn và mạng ngoại vi có khả năng bị ảnh hưởng của bão.

Các doanh nghiệp viễn thông phải tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng theo yêu cầu của Bộ KH&CN và sẵn sàng roaming ngay sau 30 phút giữa các mạng di động khi có yêu cầu của Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, nhà mạng phải hướng dẫn người dân cách cài đặt để điện thoại có thể tự động chuyển vùng dịch vụ giữa các mạng viễn thông di động và cung cấp danh sách các trạm thu phát sóng (BTS) chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 cho các sở KH&CN, để thông báo cho người dân biết, đến sạc pin điện thoại.

Các doanh nghiệp viễn thông phải tăng cường dự phòng các tuyến truyền dẫn viba để khôi phục thông tin nhanh nhất khi các tuyến truyền dẫn cáp quang bị sự cố.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin vệ tinh, rà soát thiết bị liên lạc, sẵn sàng cung cấp dịch vụ, thông tin tới các thuê bao sạc pin điện thoại, kiểm tra điện thoại sẵn sàng sử dụng.

Bộ KH&CN yêu cầu VNPT phải bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc mạng công cộng và tăng cường các xe (BTS) lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu. VNPT phải phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai mạng thông tin chuyên dùng trong phòng chống thiên tai, tăng cường sử dụng vệ tinh là một phương án truyền dẫn dự phòng, bảo đảm sẵn sàng phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão khi mạng công cộng bị mất liên lạc.

Đối với Viettel, Bộ KH&CN chỉ đạo phải bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc mạng công cộng và tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu.

Bên cạnh đó, sử dụng xe thông tin chuyên dùng có khả năng vận hành được trên mọi địa hình trong điều kiện thời tiết xấu để tiếp cận hiện trường, đảm bảo thông tin liên lạc; có phương án, giải pháp công nghệ để thu thập thông tin, hình ảnh từ hiện trường truyền về các trung tâm điều hành, chỉ huy, ứng phó với bão để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ra quyết định ứng phó.

MobiFone phải bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc mạng công cộng và tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu.