Pháp luật về viễn thông đã cho phép việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm mục đích phát triển nhanh hạ tầng viễn thông, tận dụng, tối ưu nguồn lực chung của xã hội và doanh nghiệp. Ảnh: MB

Tại buổi làm việc mới đây với khối viễn thông, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đã mở cửa ngành viễn thông được hơn 20 năm nhưng vẫn “loay hoay” về cạnh tranh hạ tầng. Các nhà mạng thi nhau xem ai có mạng rộng hơn, nhiều trạm hơn. Bây giờ, thay vì cạnh tranh hạ tầng, đã đến lúc phải chia sẻ hạ tầng. Các nhà mạng phải chia sẻ, hợp tác để giá rẻ đi, tập trung vào dịch vụ. Những việc như thế này thì phải ép những nhà mạng lớn chia sẻ hạ tầng với những nhà mạng nhỏ. VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone.

Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh, cần quan tâm đến thúc đẩy cạnh tranh giá các dịch vụ. Việc này chưa được thúc đẩy nên các dịch vụ viễn thông ở Việt Nam rất ít. Đẩy mạnh cạnh tranh giá dịch vụ là một sự thay đổi mang tính chiến lược, mà mục tiêu cuối cùng là dịch vụ cho người dân, chứ không phải là hạ tầng.

Đồng thời, cũng phải đẩy mạnh mạng riêng ảo theo đúng nghĩa. Chúng ta phải bán buôn dung lượng cho những nhà mạng nhỏ để họ sáng tạo, tạo ra dịch vụ cho người dân được hưởng và cạnh tranh dịch vụ. Cho nên, thúc đẩy mạng di động ảo phải có một chiến lược.

Trả lời VietNamNet làm sao để VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), cho biết pháp luật về viễn thông đã cho phép việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm mục đích phát triển nhanh hạ tầng viễn thông, tận dụng, tối ưu nguồn lực chung của xã hội và doanh nghiệp trong triển khai hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, bảo đảm mỹ quan đô thị và đã được quy định cụ thể trong Luật Viễn thông. Nghị định 163 cũng quy định việc chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông là nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông và việc chia sẻ được thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết, để triển khai chỉ đạo, định hướng của Bộ trưởng về việc VNPT và Viettel chia sẻ hạ tầng cho MobiFone, trong thời gian tới, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy nhanh công tác lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại các địa phương.

Việc quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động hiện nay đã được phân cấp cho chính quyền địa phương. UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, nông thôn và điều kiện thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó chỉ rõ các khu vực, các tuyến đường, các vùng trọng điểm, các khu vực hành chính công,… phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là việc chia sẻ hạ tầng cột, nhà trạm di động giữa VNPT, Viettel với MobiFone.

Bộ KH&CN sẽ tiếp tục cùng các sở KH&CN hướng dẫn, đôn đốc các nhà mạng đưa vào quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương, đồng thời triển khai kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng ngoại vi hàng năm; dùng chung giữa các ngành để thực hiện hiệu quả.

Đại diện Cục Viễn thông cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thỏa thuận hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa 3 doanh nghiệp di động, trên cơ sở trao đổi vị trí hạ tầng giữa các doanh nghiệp. Hiện nay, VNPT, Viettel và MobiFone đã ký kết thoả thuận sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã thực hiện chia sẻ hạ tầng viễn thông thụ động, thậm chí cả hạ tầng viễn thông tích cực tại một số khu vực có lưu lượng thấp; giữa các nhà mạng đã có dùng chung các tuyến cống bể cáp, cột treo cáp.

“Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ làm cơ quan trung gian, tiếp tục thúc đẩy VNPT, Viettel và MobiFone triển khai mạnh mẽ thỏa thuận đã ký kết về cung cấp và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông, đặc biệt là đối với việc chia sẻ hạ tầng kỹ thuật của VNPT và Viettel cho MobiFone bao gồm: chia sẻ vị trí cột anten, phòng máy, thiết bị phụ trợ, chi phí vận hành (như máy phát điện)... đối với hạ tầng thụ động và chia sẻ hạ tầng tích cực, đặc biệt là trong triển khai phát triển hạ tầng, phủ sóng tại vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

Đại diện Cục Viễn thông cũng đề cập đến trường hợp đặc biệt như khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh... Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng cứu thông tin. Các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel, MobiFone có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm: roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng... nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống khi có thiên tai.