Bãi chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý rác thải ở phường Đông A, tỉnh Ninh Bình đã hết diện tích từ cuối năm 2018. Đến tháng 7/2026, khu xử lý đã 10 lần đào đắp, cơi nới để tiếp tục chôn lấp trong khi nhà máy điện rác nằm bên cạnh vẫn chưa vận hành.

Khu liên hợp xử lý rác thải tại phường Đông A hiện do Công ty CP Môi trường Nam Định quản lý, vận hành. Khu xử lý được quy hoạch với tổng diện tích 23ha, trong đó khoảng 20ha dành cho chôn lấp rác.

Theo các báo cáo của doanh nghiệp, bãi chôn lấp được đưa vào sử dụng từ năm 1999. Ban đầu, khu xử lý được tính toán đóng cửa vào năm 2015, với độ sâu hố chôn lấp khoảng 3,5m.

Đến năm 2010, sau khi khảo sát địa chất, công ty đề nghị đào sâu xuống 4,5m để kéo dài thời gian sử dụng. Phương án này giúp bãi tiếp tục vận hành đến hết năm 2018, lâu hơn dự kiến 3 năm, tương đương gần 200.000 tấn rác được tiếp nhận thêm.

Tháng 3/2018, công ty đưa rác vào hố chôn lấp cuối cùng với diện tích khoảng 9.800m2 và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền rằng đến hết năm 2018 sẽ không còn diện tích chôn lấp.

Đến tháng 12/2018, Khu liên hợp chính thức hết diện tích chôn lấp theo kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động tiếp nhận rác vẫn phải kéo dài để bảo đảm việc thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn.

Bãi chôn lấp rộng 20ha của Khu liên hợp xử lý rác thải, thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định đã quá tải từ năm 2018

10 lần cơi nới để tiếp tục chôn lấp

Các báo cáo sau đó cho thấy việc kéo dài bãi chôn lấp diễn ra liên tục.

Cuối năm 2024, Công ty CP Môi trường Nam Định cho biết khu xử lý đã 8 lần đào đắp, cơi nới trên phần diện tích rác đã chôn lấp lâu năm bị sụt, lún để tiếp tục chôn lấp. Khi đó, mặt bãi rác đã cao gần 5m.

Đến tháng 9/2025, số lần đào đắp, cơi nới tăng lên 9 lần, mặt bãi cao trên 5m. Báo cáo tiếp tục nêu bãi chôn lấp được kéo dài để chờ dự án lò đốt rác phát điện do Công ty Greenity thực hiện.

Báo cáo ngày 28/7/2026 cho thấy khu xử lý đã 10 lần đào đắp, cơi nới phần diện tích rác cũ bị sụt, lún để tiếp tục chôn lấp. Doanh nghiệp cho biết tình trạng này ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường xung quanh và đời sống người dân.

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường Nam Định, hiện khu xử lý tiếp nhận khoảng 300 tấn rác/ngày từ khu vực TP Nam Định cũ. Khoảng 150 tấn được xử lý làm mùn hữu cơ, 20 tấn đưa vào lò đốt, phần còn lại phải chôn lấp.

Dù đã hết diện tích, bãi chôn lấp này vẫn phải gánh thêm hàng trăm tấn rác thải mỗi ngày

Ghi nhận của PV tại bãi cho thấy rác được tập kết thành các đống cao, ruồi xuất hiện dày đặc. Bên trong khu chôn lấp có nhiều vị trí nước đọng màu đen. Bên ngoài tường bao cũng xuất hiện dòng nước màu đen chảy ra khu vực kênh mương.

Xe chở rác liên tục ra vào, kéo theo bụi, bùn và nước chảy xuống đường. Bà Đặng Thị Hợi (SN 1963, trú tổ dân phố 2 Lương Xá, phường Đông A) cho biết gia đình sống gần khu xử lý nên nhiều năm thường xuyên chịu mùi hôi, ruồi muỗi.

“Có hôm, mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến tôi không ngủ nổi. Ruồi muỗi nhiều đến mức nếu nhà có đám cỗ thì chẳng khác nào ăn lẩu ruồi”, bà Hợi nói.

Nước rỉ rác đen kịt tràn ra khu vực xung quanh

Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Đông A, xác nhận bãi chôn lấp đã quá tải từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục vận hành.

Theo ông Huy, phường đã làm việc với doanh nghiệp và có văn bản yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Ông Trịnh Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Nam Định, cũng xác nhận tình trạng bụi, nước chảy từ xe chở rác và mùi hôi có xảy ra.

Doanh nghiệp cho biết đã yêu cầu lái xe giảm tốc độ, phun rửa phương tiện đồng thời tưới chế phẩm EM, rắc Bokashi, vôi bột, san phẳng, đầm nén và phủ đất trên mặt bãi để hạn chế phát tán mùi.

Chờ nhà máy điện rác 1.760 tỷ đồng

Trong nhiều năm, Công ty CP Môi trường Nam Định đã có các báo cáo gửi cơ quan chức năng về tình trạng hết diện tích chôn lấp và đề nghị có giải pháp xử lý thay thế.

Các tài liệu năm 2024-2026 tiếp tục nêu việc kéo dài bãi chôn lấp trong thời gian chờ dự án điện rác Greenity hoàn thành. Báo cáo năm 2026 còn cho biết nếu tiếp tục vận hành, doanh nghiệp phải đào cải tạo hố phụ khoảng 8.000-10.000m2 để có thêm diện tích chôn lấp.

Ruồi xuất hiện dày đặc tại nhà người dân sống gần Khu liên hợp xử lý rác thải

Không chỉ chịu cảnh mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi xuất hiện dày đặc, người dân còn phải chịu cảnh bụi bẩn, nước rỉ rác từ xe chở rác chảy xuống đường dân sinh

Ngay cạnh khu liên hợp là dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 950 tấn rác/ngày đêm, gồm 900 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 50 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường; công suất phát điện 15MW. Giai đoạn đầu dự kiến tiếp nhận, xử lý khoảng 700 tấn rác/ngày.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị trước ngày 30/5/2026, bắt đầu tiếp nhận rác từ tháng 6 và vận hành thương mại vào tháng 9/2026.

Dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định có vị trí ngay cạnh Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định

Khi Nhà máy điện rác Greenity Nam Định hoàn thành, Khu liên hợp xử lý rác thải sẽ được giải quyết vấn đề quá tải.

Tuy nhiên, ghi nhận trong tháng 10/2026 cho thấy các hạng mục của nhà máy vẫn đang thi công, chưa có hoạt động tiếp nhận rác.

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, Công ty CP Môi trường Nam Định đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành đôn đốc Công ty Greenity khẩn trương hoàn thành nhà máy phát điện để tiếp nhận rác do Khu liên hợp đã quá tải.

Doanh nghiệp cũng đề nghị sớm có giải pháp để chấm dứt tình trạng phải tiếp tục cơi nới, chôn lấp rác trên khu vực đã hết công suất từ cuối năm 2018.