Các video đăng tải trên mạng ghi lại cảnh hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan, Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine.

Cháy dữ dội tại nhà máy lọc dầu Nga. Video: RT

Hãng RT dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 4h đến 7h sáng 15/10 theo giờ địa phương, các hệ thống phòng không và máy bay quân sự nước này đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình Flamingo cùng 69 UAV cánh cố định. Theo cơ quan này, đám cháy tại nhà máy lọc dầu xuất phát từ các mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga ngày thứ hai liên tiếp. Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, hôm 14/10, hai nhà máy lọc dầu tại các tỉnh Ryazan và Saratov đã trở thành mục tiêu của UAV Ukraine.

Khói đen vẫn còn bốc lên từ nhà máy lọc dầu Nga. Video: VGTRK

Quân đội Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng các cuộc tấn công của Ukraine. Trước đó, ông Novak cho biết Kiev chưa có dấu hiệu hướng tới một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng, sáng kiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy.

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ hải quân Ukraine hôm nay (15/10) cho biết, nước này đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk tại tỉnh Voronezh của Nga, làm 6 máy bay ném bom Su-34M bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune.

Sân bay quân sự Borisoglebsk nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 370km. Neptune là loại tên lửa hành trình chống hạm do Ukraine tự sản xuất, được phóng từ mặt đất với tầm bắn tối đa lên tới hàng trăm km.