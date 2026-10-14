Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã gửi đề xuất tới Mỹ về các cuộc đối thoại trong khuôn khổ đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và sẵn sàng gặp mặt trong những ngày tới.

Trong phát biểu tối 13/10, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine "luôn giữ liên lạc thường xuyên với phía Mỹ".

Báo Ukrainska Pravda dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Các nhóm của chúng tôi đang trao đổi với nhau. Và chúng ta cần nỗ lực vì hòa bình. Chúng ta cần tìm ra những phương thức hành động đúng đắn. Ukraine sẵn sàng cho các cuộc gặp. Ukraine đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Nga cũng phải là một bên tham gia thỏa thuận này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainska Pravda

Ông Zelensky cũng cho biết phái đoàn Ukraine đã gửi tới Washington "các đề xuất liên quan đến những cuộc gặp và thương lượng tiếp theo có thể diễn ra".

"Chúng tôi sẵn sàng gặp mặt trong những ngày tới và tôi đã chuyển đề xuất này tới các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua đội ngũ của mình. Phía Ukraine luôn có cách tiếp cận mang tính xây dựng, đồng thời lập trường của chúng tôi luôn hoàn toàn rõ ràng và tập trung vào việc bảo vệ nền độc lập của người dân Ukraine", người đứng đầu Kiev nói thêm.

Ông Zelensky có phát biểu trên sau khi chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, cáo buộc Washington đạt thỏa thuận với Moscow sau lưng Kiev.

Hôm 12/10, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, ông Zelensky cho rằng Washington nên ký thỏa thuận về dầu diesel với Kiev, vì quân đội Ukraine “có quyền định đoạt các nhà máy lọc dầu Nga hoạt động được hay không”.

Cuối tuần trước, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp gỡ phái đoàn đàm phán của Ukraine cùng đại diện các nước châu Âu tại Miami, Mỹ. Cuộc đối thoại này đã kết thúc sớm hơn dự kiến.

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với đoàn đàm phán Ukraine tại Miami rằng thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel là một phần trong nỗ lực đưa Nga trở lại bàn thương lượng.

Tờ New York Times đưa tin ông Witkoff đã tạm dừng cuộc đàm phán tại Miami để tham gia một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.