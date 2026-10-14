Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn nổ tung một hệ thống phòng không Buk-M3 có giá dao động từ 45 -50 triệu USD của Ukraine.

Theo trang tin tức Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 14/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV tấn công một hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga trên tiền tuyến. Thời gian và địa điểm chính xác của vụ tập kích không được tiết lộ.

"Lữ đoàn số 15 Chornyi Lis đã phát hiện ra hệ thống phòng không của Nga ở một khu vực trống trải. Đòn tấn công chính xác bằng UAV cảm tử sau đó đã khiến phương tiện này phát nổ và mất đi khả năng chiến đấu", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn nổ tung hệ thống Buk-M3 của Nga ở tiền tuyến. Video: Defense Express

Buk "cây sồi" là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, hệ thống này đã được cải tiến, nâng cấp liên tục với các phiên bản mới nhất mang tên Buk-M1, Buk-M2 và Buk-M3. Điểm nổi bật của Buk-M3 so với các phiên bản trước đó là hệ thống radar định pha chủ động cho phép phát hiện, đeo bám và tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện nhiễu điện tử mạnh.

Một tổ hợp Buk đầy đủ bao gồm một xe chỉ huy, một radar trinh sát và 6 xe phóng tên lửa, trong đó mỗi xe có 4 quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng và 4 quả dự trữ. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nổ nặng 70kg. Tổng giá trị ước tính của mỗi tổ hợp Buk-M3 đầy đủ dao động từ 45 - 50 triệu USD.