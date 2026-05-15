Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC vừa phát đi thông báo tới khách hàng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tại Dự án IEC Residences, xã Thanh Trì (Hà Nội).

Theo Công ty IEC, chính sách về nhà ở xã hội là chủ trương nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp. Các căn hộ cho thuê được bố trí cho những khách hàng chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà.

Tuy nhiên, qua rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp căn hộ thuê.

Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ thuộc diện xử lý cho người đủ điều kiện theo quy định.

Theo thông báo, hợp đồng thuê nhà ở xã hội giữa Công ty IEC và khách hàng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.

Để đảm bảo thời gian cho các cơ quan chức năng xác minh các hành vi vi phạm, công ty sẽ thực hiện gia hạn hợp đồng thuê thêm 1 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội đã ký.

Việc gia hạn được thực hiện thông qua ký phụ lục gia hạn thời hạn thuê giữa Công ty IEC và khách hàng sau khi hết hạn hợp đồng thuê hiện tại. Các điều khoản khác giữ nguyên theo hợp đồng thuê nhà ở xã hội đã ký.

Trong thời gian gia hạn hợp đồng thuê, khách hàng có thể chuẩn bị hồ sơ mua lại căn hộ đang thuê theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 78 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về quy định chuyển tiếp đối với việc bán nhà ở xã hội đang cho thuê. Quy định mới cho phép chủ đầu tư ưu tiên bán nhà cho người đang thuê đủ điều kiện nếu có nhu cầu mua trong thời gian thuê, với thời hạn tối đa 10 năm, thay vì 5 năm như trước đây. Nghị định nêu rõ: “Trường hợp đang cho thuê nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở cho người đang thuê nếu người thuê nhà ở có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm và đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Nghị định này hoặc bán lại nhà ở này cho Quỹ nhà ở quốc gia”.